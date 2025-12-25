Xi Jinping preside reunião da liderança do PCCh sobre conduta do Partido e trabalho anticorrupção

CGTN – O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou uma reunião nesta quinta-feira para discutir e planejar os esforços do Partido voltados à melhoria da conduta, ao fortalecimento da integridade e ao combate à corrupção em 2026.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião.

Em 2025, sob a forte liderança do Comitê Central do PCCh com Xi no seu núcleo, as autoridades de inspeção disciplinar e supervisão em todos os níveis intensificaram os esforços para melhorar a conduta, fortalecer a integridade e combater a corrupção, mantendo uma postura firme contra a corrupção, disse a reunião, observando que novos progressos e resultados foram alcançados.

A reunião disse que, em 2026, os órgãos de inspeção disciplinar e supervisão devem avançar na autogovernança plena e rigorosa do Partido com padrões mais elevados e medidas mais eficazes, a fim de fornecer uma forte garantia para o desenvolvimento econômico e social durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Antes da reunião, Xi presidiu uma reunião do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, na qual foram ouvidos relatórios sobre o trabalho da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh e da Comissão Nacional de Supervisão em 2025, bem como sobre os preparativos para a Quinta Sessão Plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh.

A sessão está programada para ocorrer de 12 a 14 de janeiro de 2026.

Fonte: Xinhua