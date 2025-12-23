Xi Jinping insta estatais centrais a contribuírem mais para a modernização chinesa

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, fez recentemente uma orientação sobre os trabalhos das empresas estatais administradas pelo governo central. Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as declarações em uma instrução divulgada em uma reunião de chefes de empresas estatais centrais realizada em Beijing na segunda (22) e terça-feira (23).

O líder chinês assinalou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2012, as empresas estatais centrais têm implementado as decisões e os planejamentos feitos pelo Comitê Central do PCCh, servindo às estratégias nacionais e desempenhando um papel fundamental e de pilar na economia nacional.

Xi Jinping salientou que, na nova jornada, as empresas estatais centrais devem conhecer bem suas responsabilidades e missões, servir melhor ao trabalho geral do Partido e do país, promover o desenvolvimento social e econômico de alta qualidade, trabalhar para garantir e melhorar o bem-estar do povo e assumir responsabilidades sociais, de forma a contribuir mais para a modernização chinesa.

Segundo o líder chinês, as empresas estatais precisam elevar sua competitividade central, reforçar a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias essenciais, bem como aprofundar as reformas, para se tornarem empresas de classe mundial.

Fonte: CMG