Trump afirma que Rubio conversou com Delcy Rodríguez e diz que ela quer “tornar a Venezuela grande novamente”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3) que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre a suposta disposição dela em cooperar com os Estados Unidos para garantir a estabilidade do país.

“Ela acabou de tomar posse, mas foi, como vocês sabem, escolhida por [Nicolás] Maduro. Então Marco [Rubio] está trabalhando diretamente nisso, acabou de ter uma conversa com ela, e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente”, disse Trump a jornalistas, de acordo com a agência Sputnik.

Explosões foram ouvidas em Caracas, capital da Venezuela, neste sábado. Moradores locais relataram ter ouvido detonações em vários distritos da cidade, assim como no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, e no porto de La Guaira. Posteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os EUA realizaram com sucesso ataques em larga escala contra a Venezuela e que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa haviam sido capturados e retirados do país.