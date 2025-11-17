TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Trump ameaça invadir a Venezuela e diz que deixará conversa com Maduro para o futuro

      "Eu não descarto nada", disse o presidente dos EUA, em meio à tensão entre os países

      O presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca - 9/11/2025 (Foto: REUTERS/Annabelle Gordon)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (17) que não descarta a possibilidade de enviar militares norte-americanos para a Venezuela, em meio à crescente tensão entre os dois países.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      “Não, eu não descarto isso. Eu não descarto nada. Nós só temos que cuidar da Venezuela”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, ao ser questionado se havia descartado enviar tropas dos EUA ao país sul-americano, de acordo com a agência Sputnik. 

      Trump também afirmou que poderá, no futuro, conversar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. “Ele não tem sido bom para os EUA. Então vamos ver o que acontece. Em determinado momento, eu falarei com ele”, disse Trump.

      Artigos Relacionados

      Tags