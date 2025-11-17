Trump ameaça invadir a Venezuela e diz que deixará conversa com Maduro para o futuro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (17) que não descarta a possibilidade de enviar militares norte-americanos para a Venezuela, em meio à crescente tensão entre os dois países.

“Não, eu não descarto isso. Eu não descarto nada. Nós só temos que cuidar da Venezuela”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, ao ser questionado se havia descartado enviar tropas dos EUA ao país sul-americano, de acordo com a agência Sputnik.

Trump também afirmou que poderá, no futuro, conversar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. “Ele não tem sido bom para os EUA. Então vamos ver o que acontece. Em determinado momento, eu falarei com ele”, disse Trump.