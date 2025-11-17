EUA mobilizam porta-aviões, submarino nuclear e frota de guerra para pressionar Venezuela

247 – Os Estados Unidos intensificaram de forma inédita sua presença militar no Caribe, num movimento que amplia a pressão sobre o governo venezuelano de Nicolás Maduro. As informações foram divulgadas pelo Washington Post, que relata um acúmulo de meios navais, aéreos e tropas norte-americanas sob o comando do presidente Donald Trump. O jornal destaca que essa ação “sugere que a administração Trump pode estar se preparando para expandir operações na região”, aumentando o risco de ataques contra a Venezuela.

Segundo o Washington Post, a escala da mobilização militar não é comum e acende o alerta para uma possível escalada que pode afetar todo o continente.

Porta-aviões, submarino nuclear e frota de guerra

O arsenal mobilizado pelos EUA inclui alguns dos equipamentos mais avançados e letais de seu poderio militar. A seguir, os principais armamentos destacados pelo Washington Post:

● Uma dúzia de navios de guerra da Marinha

A Marinha norte-americana posicionou cerca de 12 destroyers e cruzadores, embarcações capazes de realizar ataques de longo alcance, operações de defesa aérea e interceptações navais. Trata-se de uma presença que, sozinha, já representa capacidade ofensiva e dissuasória de grande escala.

● Navio de operações especiais

Entre os meios mobilizados está também um navio de operações especiais, utilizado para missões sigilosas, infiltração de tropas, vigilância avançada e ações rápidas em ambientes hostis.

● Submarino de ataque movido a energia nuclear

O arsenal inclui ainda um submarino nuclear de ataque, equipado com mísseis de cruzeiro e sistemas de espionagem subaquática. Submarinos desse tipo podem operar por longos períodos sem necessidade de reabastecimento, mantendo vigilância e capacidade ofensiva constante em profundidade.

● Porta-aviões USS Gerald R. Ford e seu grupo de escolta

Na próxima semana, chegará à região o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais moderno e poderoso já construído pelos Estados Unidos. Ele virá acompanhado de:

Três navios de guerra adicionais , formando um grupo de ataque completo;

, formando um grupo de ataque completo; Mais de 4.000 militares, incluindo pilotos, fuzileiros navais, técnicos e pessoal de operações aéreas.

O USS Gerald R. Ford transporta dezenas de aeronaves de combate, vigilância e ataque, capazes de realizar bombardeios, missões de reconhecimento e patrulhamento aéreo contínuo. Sua presença aumenta drasticamente o alcance operacional dos EUA sobre o Caribe e o norte da América do Sul.

Capacidade de ataque ampliada e risco real de escalada

A combinação de navios de guerra, submarino nuclear, aeronaves embarcadas e tropas adicionais configura uma das maiores concentrações de poder militar dos EUA na região desde o fim da Guerra Fria. Analistas ouvidos pelo Washington Post apontam que o conjunto de armamentos é compatível com operações ofensivas de larga escala.

A movimentação ocorre em meio a um histórico de sanções, tensões diplomáticas e tentativas de isolamento político contra Caracas, o que eleva o temor de uma escalada militar. Caso haja ataques, seriam os primeiros realizados pelos EUA contra a Venezuela, um marco com forte impacto geopolítico.

Impactos potenciais para a América Latina

Uma ofensiva norte-americana teria consequências diretas para toda a América Latina, especialmente no campo da segurança regional, migrações, comércio e estabilidade política. Países vizinhos acompanham com apreensão a ampliação constante do dispositivo militar dos EUA no Caribe, enquanto especialistas alertam para o risco de desdobramentos imprevisíveis.