EUA mobilizam porta-aviões, submarino nuclear e frota de guerra para pressionar Venezuela
Governo do presidente Donald Trump concentra no Caribe um dos maiores arsenais norte-americanos já vistos na região, elevando alerta para possível ofensiva
247 – Os Estados Unidos intensificaram de forma inédita sua presença militar no Caribe, num movimento que amplia a pressão sobre o governo venezuelano de Nicolás Maduro. As informações foram divulgadas pelo Washington Post, que relata um acúmulo de meios navais, aéreos e tropas norte-americanas sob o comando do presidente Donald Trump. O jornal destaca que essa ação “sugere que a administração Trump pode estar se preparando para expandir operações na região”, aumentando o risco de ataques contra a Venezuela.
Segundo o Washington Post, a escala da mobilização militar não é comum e acende o alerta para uma possível escalada que pode afetar todo o continente.
Porta-aviões, submarino nuclear e frota de guerra
O arsenal mobilizado pelos EUA inclui alguns dos equipamentos mais avançados e letais de seu poderio militar. A seguir, os principais armamentos destacados pelo Washington Post:
● Uma dúzia de navios de guerra da Marinha
A Marinha norte-americana posicionou cerca de 12 destroyers e cruzadores, embarcações capazes de realizar ataques de longo alcance, operações de defesa aérea e interceptações navais. Trata-se de uma presença que, sozinha, já representa capacidade ofensiva e dissuasória de grande escala.
● Navio de operações especiais
Entre os meios mobilizados está também um navio de operações especiais, utilizado para missões sigilosas, infiltração de tropas, vigilância avançada e ações rápidas em ambientes hostis.
● Submarino de ataque movido a energia nuclear
O arsenal inclui ainda um submarino nuclear de ataque, equipado com mísseis de cruzeiro e sistemas de espionagem subaquática. Submarinos desse tipo podem operar por longos períodos sem necessidade de reabastecimento, mantendo vigilância e capacidade ofensiva constante em profundidade.
● Porta-aviões USS Gerald R. Ford e seu grupo de escolta
Na próxima semana, chegará à região o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais moderno e poderoso já construído pelos Estados Unidos. Ele virá acompanhado de:
- Três navios de guerra adicionais, formando um grupo de ataque completo;
- Mais de 4.000 militares, incluindo pilotos, fuzileiros navais, técnicos e pessoal de operações aéreas.
O USS Gerald R. Ford transporta dezenas de aeronaves de combate, vigilância e ataque, capazes de realizar bombardeios, missões de reconhecimento e patrulhamento aéreo contínuo. Sua presença aumenta drasticamente o alcance operacional dos EUA sobre o Caribe e o norte da América do Sul.
Capacidade de ataque ampliada e risco real de escalada
A combinação de navios de guerra, submarino nuclear, aeronaves embarcadas e tropas adicionais configura uma das maiores concentrações de poder militar dos EUA na região desde o fim da Guerra Fria. Analistas ouvidos pelo Washington Post apontam que o conjunto de armamentos é compatível com operações ofensivas de larga escala.
A movimentação ocorre em meio a um histórico de sanções, tensões diplomáticas e tentativas de isolamento político contra Caracas, o que eleva o temor de uma escalada militar. Caso haja ataques, seriam os primeiros realizados pelos EUA contra a Venezuela, um marco com forte impacto geopolítico.
Impactos potenciais para a América Latina
Uma ofensiva norte-americana teria consequências diretas para toda a América Latina, especialmente no campo da segurança regional, migrações, comércio e estabilidade política. Países vizinhos acompanham com apreensão a ampliação constante do dispositivo militar dos EUA no Caribe, enquanto especialistas alertam para o risco de desdobramentos imprevisíveis.