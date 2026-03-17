Trump anuncia que os EUA tomarão novas medidas contra Cuba “muito em breve”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo estadunidense adotará "muito em breve" novas medidas em relação a Cuba. A declaração foi feita em resposta a perguntas de jornalistas e ocorre em meio a um novo ciclo de tensões entre Washington e Havana. As informações são da RT Brasil.

"Cuba está passando por um momento muito difícil. Eles estão conversando com Marco [Rubio]. E muito em breve tomaremos medidas em relação a Cuba", afirmou Trump. Na segunda-feira (16), o presidente já havia feito novas ameaças contra o país caribenho.

"Acho que terei a honra de tomar Cuba. Isso seria ótimo. Seria uma grande honra tomar Cuba de alguma forma. Quero dizer, seja libertando-a ou tomando-a; acho que poderia fazer o que quisesse com ela", declarou Trump.

Bloqueio e pressão econômica

As falas ocorrem após a assinatura, em 29 de janeiro, de uma ordem executiva que declara uma "emergência nacional" sob a justificativa de uma suposta "ameaça incomum e extraordinária" atribuída a Cuba. O texto menciona acusações contra o governo cubano, incluindo alegações de alinhamento com "numerosos países hostis", além de referências a grupos como o Hamas e o Hezbollah e à presença de capacidades militares e de inteligência da Rússia e da China na ilha.

O governo estadunidense também anunciou tarifas contra países que comercializam petróleo com Cuba e indicou possíveis represálias a quem atuar de forma contrária à ordem executiva. Posteriormente, Trump reconheceu que seu governo mantém contatos com Havana e mencionou a possibilidade de acordo, embora tenha classificado Cuba como uma "nação em decadência" que "já não conta com a Venezuela" para se sustentar.

As medidas e declarações se somam ao bloqueio econômico e comercial criminoso mantido pelos Estados Unidos contra Cuba há mais de seis décadas, regime que vem sendo ampliado com novas ações unilaterais anunciadas pela Casa Branca. Em 7 de março, Trump afirmou que "uma grande mudança está chegando em breve a Cuba" e declarou que o país está chegando "ao fim do caminho".