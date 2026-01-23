Trump avalia bloqueio total a petróleo enviado a Cuba

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia várias opções, entre elas a imposição de um bloqueio total às importações de petróleo de Cuba, como forma de incentivar uma mudança de governo no país caribenho, informou nesta sexta-feira (23) o site Politico.

Segundo a reportagem, a proposta é defendida por críticos do governo cubano dentro da administração Trump e conta com o apoio do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões. Ainda não há uma decisão tomada, mas a opção segue sobre a mesa, acrescenta o site. O corte no fornecimento de petróleo à ilha poderia levar a uma mudança de governo, avaliam.

Na quarta-feira, o jornal The Wall Street Journal, citando fontes, informou que Trump planeja articular uma "mudança de regime" em Cuba até o fim de 2026.

Inspirada pelo sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a administração Trump estaria buscando pessoas próximas ao governo cubano que possam ajudar a derrubá-lo até o fim do ano, segundo a reportagem.