      Trump liberta ex-presidente hondurenho preso nos EUA e promove ingerência

      A libertação ocorreu dias após a contestada eleição presidencial em Honduras

      Juan Orlando Hernández ao ser transportado para os EUA - 21/4/2022 (Foto: REUTERS/Fredy Rodriguez)

      247 - O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández foi libertado da prisão nos Estados Unidos, onde cumpria uma sentença de 45 anos de prisão por tráfico de drogas e acusações de armas de fogo, informou a agência Reuters nesta terça-feira (2). 

      A esposa de Hernández, Ana Garcia, disse em uma postagem na rede social que Hernández foi libertado depois de receber um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump.

      A libertação ocorreu dias após a contestada eleição presidencial em Honduras, na qual Trump apoiou o candidato Nasry Asfura, em um ato de interferência externa contra a candidata governista, Rixi Moncada. 

      O partido de Asfura forjou uma estreita parceria com Washington durante o governo de Hernández, que governou de 2014 a 2022 e foi preso logo após deixar o cargo, segundo a Reuters.

      Hernández foi condenado em junho do ano passado e disse que sua condenação foi injusta.

