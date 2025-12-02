Trump liberta ex-presidente hondurenho preso nos EUA e promove ingerência

247 - O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández foi libertado da prisão nos Estados Unidos, onde cumpria uma sentença de 45 anos de prisão por tráfico de drogas e acusações de armas de fogo, informou a agência Reuters nesta terça-feira (2).

A esposa de Hernández, Ana Garcia, disse em uma postagem na rede social que Hernández foi libertado depois de receber um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump.

A libertação ocorreu dias após a contestada eleição presidencial em Honduras, na qual Trump apoiou o candidato Nasry Asfura, em um ato de interferência externa contra a candidata governista, Rixi Moncada.

O partido de Asfura forjou uma estreita parceria com Washington durante o governo de Hernández, que governou de 2014 a 2022 e foi preso logo após deixar o cargo, segundo a Reuters.

Hernández foi condenado em junho do ano passado e disse que sua condenação foi injusta.