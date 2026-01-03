Vance defende ataque à Venezuela e fala em "devolver petróleo" aos EUA

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, manifestou apoio explícito à ofensiva militar de seu país contra a Venezuela e adotou um tom de celebração em relação à operação que resultou no ataque em larga escala ao território venezuelano. Em publicação feita neste sábado (3), Vance afirmou que o governo norte-americano teria esgotado alternativas diplomáticas antes de recorrer à força e associou a ação a interesses diretos ligados ao petróleo e ao combate ao tráfico de drogas.

A manifestação foi divulgada em uma postagem nas redes sociais, na qual o vice-presidente reforça a narrativa oficial do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump. No texto, Vance afirma que a operação teria sido uma consequência direta da postura adotada pelo governo venezuelano.

“O presidente ofereceu múltiplas saídas, mas foi muito claro durante todo esse processo: o tráfico de drogas precisa parar, e o petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos. Maduro é a mais nova pessoa a descobrir que o presidente Trump cumpre o que diz”, escreveu JD Vance. Na mesma postagem, ele elogiou a ação militar: “Parabéns aos nossos corajosos operadores de forças especiais, que realizaram uma operação realmente impressionante”.

Ao comentar o ataque, Vance também compartilhou uma publicação anterior de Donald Trump na qual o presidente norte-americano anunciou oficialmente a ofensiva. Na mensagem reproduzida pelo vice-presidente, Trump declarou: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e retirado do país por via aérea. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança dos Estados Unidos”.

As declarações do vice-presidente norte-americano reforçam o caráter político e estratégico da ação militar, ao vincular diretamente a ofensiva à questão do petróleo venezuelano.

O posicionamento de JD Vance se soma a uma série de declarações de autoridades do governo norte-americano que têm defendido a operação, enquanto lideranças políticas, governos e partidos em diversas partes do mundo denunciam a ação como violação do direito internacional e da soberania da Venezuela.