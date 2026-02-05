Venezuela amplia diálogo nacional com criação de comissão de convivência democrática

247 - A Venezuela constituiu uma Comissão para a Convivência Democrática e a Paz, em encontro presidido pelo chefe da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, conforme noticiado originalmente pela Telesur. A criação da comissão segue as diretrizes da presidente interina Delcy Rodríguez e pretende ampliar mecanismos de participação política e fomentar o diálogo entre os diversos setores do país.

A reunião desta quarta-feira (3|) marcou o início de um esforço institucional para enfrentar os efeitos da guerra econômica e buscar soluções rápidas, dentro dos marcos da Constituição venezuelana, que foi reafirmada como o único limite para as ações da comissão.

Rodríguez destacou que a nova comissão “terá como foco principal os setores políticos” e que a agenda de trabalho planejada começará já na próxima segunda-feira, com a intenção de assegurar “o direito de todos de participar da vida política do país” em um processo de inclusão e tolerância.

A proposta de estabelecer um diálogo ampliado foi impulsionada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que tem promovido ações voltadas à paz e à convivência democrática em todo o território nacional. Em sua fala, conforme registro oficial, ela defendeu que “o extremismo na Venezuela está completamente isolado da vida nacional” e exortou os setores mais radicais a respeitarem as leis da República.

O artigo original também salienta que o governo mantém uma presença ativa por meio de programas dedicados à paz e à convivência democrática, integrando iniciativas da Assembleia Nacional e estruturas como a Comissão da Revolução pelo Sistema de Justiça.

Coordenado pelo ministro da Cultura, Ernesto Villegas, o Programa para a Paz e Convivência Democrática foi destacado como espaço para celebrar acordos com diferentes setores da sociedade, visando construir um futuro de unidade e tranquilidade nacional. Essa estratégia se insere em um contexto mais amplo de tentativas de reconciliação e diálogo político no país, onde o governo tenta criar pontes entre diversas forças sociais e políticas e enfrentar desafios econômicos e institucionais.

A criação desta comissão reflete os esforços do governo venezuelano em responder a demandas internas por maior participação política e estabilidade, em um cenário marcado por tensões e necessidade de reconstrução da confiança entre segmentos sociais.