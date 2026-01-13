247 - Em um encontro nesta segunda-feira (12), no Palácio de Miraflores, sede da presidência da Venezuela em Caracas, representantes do governo venezuelano e chefes de missão de países europeus estabeleceram as bases para ampliar o diálogo e a cooperação bilateral em áreas estratégicas, informa a Prensa Latina.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o corpo diplomático da União Europeia, do Reino Unido e da Suíça concordaram hoje sobre a necessidade de consolidar uma nova etapa em suas relações bilaterais. O encontro ocorreu com a presença do chanceler Yván Gil e do ministro das Relações Interiores, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, além de diplomatas europeus. O governo venezuelano apresentou a iniciativa como um passo para reforçar relações em setores como energia, educação, ciência e indústria farmacêutica com foco no “bem-estar comum e no respeito mútuo”.

De acordo com Prensa Latina, o ministro das Relações Exteriores, Yván Gil, destacou a disposição do Executivo venezuelano em construir um roteiro cooperativo que dê prioridade à soberania nacional. “Dentro de um quadro de respeito e igualdade entre os Estados, estamos prontos para avançar com uma nova e intensa agenda de trabalho para o bem-estar dos nossos povos”, afirmou Gil durante o encontro.

A reunião no Palácio de Miraflores abre novos caminhos para integrar esforços de desenvolvimento econômico e social, especialmente em setores essenciais como energia e educação, favorecendo uma plataforma de cooperação sustentável entre a Venezuela e países europeus. A estratégia de diálogo bilateral reforça a importância de relações baseadas no respeito à soberania, segundo fontes diplomáticas consultadas pela imprensa internacional.