Vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau presta apoio a Rodrigo Paz

247 - O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou que "os EUA e outras nações democráticas do Hemisfério Ocidental" não permitirão que grupos supostamente financiados pelo narcotráfico ameacem o governo legítimo da Bolívia, presidida por Rodrigo Paz, aliado do governo estadunidense.

Na Bolívia, movimentos sociais, representantes indígenas e entidades camponesas denunciam que os EUA apoiam uma força-tarefa no país sul-americano para desarticular a resistência das comunidades e facilitar o controle externo dos recursos naturais bolivianos, especialmente o lítio.

Na rede social X, o representante do governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, associou a situação boliviana à atuação de "multidões financiadas pelo narcotráfico" e sinalizou apoio internacional ao governo boliviano.

“Os Estados Unidos e outras nações democráticas do Hemisfério Ocidental não permitirão que turbas financiadas pelo narcotráfico ameacem o governo legítimo da Bolívia”, escreveu Landau.

Contexto

Em março, o presidente Donald Trump lançou o Escudo das Américas, uma coalizão militar conservadora que apoia a política de linha dura de Washington supostamente contra o crime organizado e o narcotráfico.

Doze países fazem parte da aliança: Argentina, El Salvador, Paraguai, Equador, Panamá, Honduras, Guiana, Bolívia, Trinidad e Tobago, Costa Rica, República Dominicana e Chile.

Lideranças progressistas denunciam que os EUA usam um falso pretexto de combate ao narcotráfico, mas o real interesse é a violação da soberania latino-americana para extrair recursos das economias do continente.