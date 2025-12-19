Yván Gil bate duro em Marco Rubio: 'mentiroso, especialista em golpes e em guerras'

247 - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, denunciou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como um político “mentiroso” e “inseguro”. O chanceler também disse que o integrante do governo Donald Trump (EUA) manifesta “ódio contra a América Latina e o Caribe”.

De acordo com o ministro venezuelano, “Rubio passou 14 anos como senador e um ano como secretário de Estado sem apresentar um único resultado em política externa”. “É um especialista em promover golpes de Estado, intervenções, guerras eternas e ‘mudanças de regime’, e pretende arrastar os Estados Unidos por esse caminho, ignorando a opinião majoritária do próprio povo norte-americano, que rejeita essas aventuras”, disse.

“Essa política fez os EUA fracassarem no mundo e deixou sangue e morte em todo o planeta. Aliado à ultra direita latino-americana mais corrupta, seu discurso de ódio contra a América Latina e o Caribe é um retumbante fracasso político e moral. Rubio não serve aos interesses dos norte-americanos; serve às máfias de Miami que financiam seu lobby. Por isso, mente”.

Segundo o chanceler, “a verdade já ficou explicitada, por eles mesmos, de forma clara: ‘…..devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, as terras e outros ativos que anteriormente nos roubaram……’”.

“Todos os seus ataques e ‘fake news’ buscam roubar o petróleo, a terra, os minerais e os recursos da Venezuela.Da Venezuela, unimo-nos ao clamor do povo dos Estados Unidos e dizemos: Não à guerra por petróleo! Não sangue por petróleo! América Latina e Caribe: zona de paz”.

Contexto

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Fadel Senna/Pool via Reuters

Com a suposta intenção de combater o narcoterrorismo, operações conduzidas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos provocaram a morte de ao menos 104 pessoas em áreas do Caribe e do oceano Pacífico.

Na quinta-feira (18), o Exército dos EUA informou que cinco indivíduos apontados como “narcoterroristas” foram mortos em duas ações contra embarcações na região do Pacífico. Em um primeiro momento, a Venezuela, governada pelo presidente Nicolás Maduro, foi apontada como o principal foco das iniciativas norte-americanas.

Militares dos Estados Unidos foram deslocados para o porto de Manta, no sudoeste do Equador, com o objetivo de enfraquecer rotas do tráfico de drogas em um dos corredores mais estratégicos do narcotráfico internacional. O local já havia abrigado uma base militar norte-americana até 2009.