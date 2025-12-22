Zarpa da Venezuela navio da Chevron com 500 mil barris de petróleo rumo aos Estados Unidos

247 – Um navio da companhia norte-americana Chevron deixou a Venezuela neste domingo transportando 500 mil barris de petróleo com destino ao estado do Texas, nos Estados Unidos, em uma operação realizada sob estrito cumprimento das normas nacionais e internacionais, segundo informou o governo venezuelano.

A informação foi divulgada pela teleSUR, com base em comunicado da vice-presidenta executiva e ministra de Hidrocarbonetos da Venezuela, Delcy Rodríguez, publicado em seu canal oficial no Telegram. O embarque ocorre em um contexto de tensão, marcado por uma campanha da administração do presidente Donald Trump — atual presidente dos Estados Unidos — para interceptar ilegalmente petroleiros venezuelanos em águas internacionais do Caribe.

De acordo com a teleSUR, o navio Canopus Voyager, pertencente à Chevron, zarpou a partir do território venezuelano levando a carga de petróleo bruto como parte dos acordos vigentes entre a estatal venezuelana e a empresa norte-americana, que mantém operações no país sob a legislação local e tratados internacionais.

Ao comentar a operação, Delcy Rodríguez destacou que o envio foi realizado “com estrito apego às normas e em cumprimento dos compromissos assumidos por nossa indústria petrolífera”. Em seguida, reforçou a posição do governo de Caracas diante das pressões externas: “A Venezuela sempre foi e continuará sendo respeitosa da legalidade nacional e internacional. Nada nem ninguém deterá a nossa pátria em seu caminho de avanço e vitória”.

Cooperação entre Venezuela e Chevron

A publicação da vice-presidenta inclui um material audiovisual no qual um trabalhador detalha o volume da carga, identifica o navio da Chevron e confirma o destino final, o Texas. Segundo Rodríguez, a operação integra os acordos energéticos atualmente em vigor e demonstra a continuidade da cooperação entre a Venezuela e a empresa estadunidense.

O governo venezuelano sustenta que essas ações reforçam a cooperação energética internacional e asseguram a continuidade da produção e exportação de hidrocarbonetos em bases de respeito mútuo, mesmo diante de um cenário adverso. Caracas denuncia que a recente ofensiva da administração Trump viola o direito internacional e o direito marítimo, ao promover atos de pirataria contra navios privados que transportam petróleo venezuelano em águas internacionais.

Nesse contexto, o Executivo venezuelano enfatiza que a saída do navio da Chevron neste domingo reafirma o compromisso do país com a legalidade e com os acordos internacionais firmados. A indústria petrolífera segue sendo apontada pelo governo como um pilar central da economia nacional, com a meta de consolidar o crescimento da produção e garantir o abastecimento energético dentro do chamado Plano de Independência Produtiva.