A geopolítica do carro elétrico

Soberania nacional jamais foi um conceito ornamental. Que o diga Oswaldo Aranha. Nunca se tratou de retórica patriótica, mas da capacidade concreta do Estado de não ocupar apenas o vagão de um trem cujo destino é decidido por outros.

Em 1941, o chanceler não negociou a neutralidade brasileira em troca de promessas genéricas de amizade com Washington. Ele compreendeu a urgência estratégica dos Estados Unidos em plena guerra e converteu essa necessidade em poder material: a Companhia Siderúrgica Nacional. Não foi um gesto ideológico, mas um cálculo frio de densidade industrial.

O Brasil de 2026 se encontra diante de um dilema estruturalmente semelhante, embora tecnologicamente mais sofisticado. No lugar do aço, estão baterias, software embarcado e semicondutores. No lugar das siderúrgicas, linhas de montagem de veículos elétricos.

As montadoras chinesas, lideradas por BYD e GWM, não estão apenas oferecendo carros competitivos em preço ao consumidor brasileiro. Estão, sobretudo, buscando uma válvula de escape para seu excedente produtivo monumental, acumulado depois de mais de uma década de subsídios estatais agressivos e agora pressionado por uma crise interna de rentabilidade.

E o movimento já ultrapassou o estágio de sinal fraco: apenas neste ano, o mercado brasileiro já conta com 14 marcas chinesas, em diferentes formatos de entrada, disputando espaço num setor ainda em consolidação. Não se trata mais de presença pontual; trata-se de ocupação acelerada.

A leitura recente do Financial Times ajuda a dimensionar o pano de fundo dessa ofensiva. Grandes montadoras ocidentais acumulam baixas contábeis e revisões estratégicas bilionárias ao recalibrar suas apostas na eletrificação total. O que se observa não é o fracasso do carro elétrico, mas a reprecificação de uma estratégia desenhada sob outra realidade regulatória e financeira.

Enquanto o Ocidente desacelera metas e ajusta portfólio, a China não recua: exporta capacidade. A consequência é previsível. O excedente que já não encontra margem confortável em casa busca destino em mercados abertos e politicamente receptivos –como o Brasil.

A questão central raramente colocada no debate brasileiro é simples e incômoda: estamos extraindo uma “Volta Redonda Digital” dessa conjuntura ou aceitando, com entusiasmo ingênuo, o papel de escoadouro periférico de uma superoferta que a própria China já não consegue absorver? A resposta exige abandonar tanto o deslumbramento com o investimento estrangeiro quanto o alarmismo vazio. Exige, antes, entender a necessidade alheia.

Esse entendimento começa por um dado estrutural: a indústria chinesa de veículos elétricos entrou numa fase de saturação doméstica e guerra de preços. A retirada gradual de subsídios, a compressão de margens e o endividamento das províncias criaram um ambiente no qual dezenas de montadoras dificilmente sobreviverão depois de 2026.

A solução encontrada pelo Partido Comunista da China foi inequívoca e declarada: exportar capacidade, mesmo que com margens mínimas, para preservar empregos, cadeias produtivas e estabilidade social. É nesse tabuleiro –e não no folheto de marketing da transição verde– que o Brasil está sendo convocado a jogar.

Nesse contexto, o Brasil surgiu como destino quase ideal. Um mercado grande, ainda em transição regulatória, com discurso oficial favorável à mobilidade elétrica, baixa resistência tecnológica interna e uma política industrial mais preocupada com volume de investimento do que com controle do núcleo produtivo. O erro recorrente é imaginar que estamos sendo “escolhidos” por virtudes próprias, quando na realidade estamos sendo utilizados por conveniência estrutural.

Oswaldo Aranha jamais cometeria um erro desses. Sabia exatamente o que faltava aos norte-americanos em 1941. Hoje, o Brasil precisa reconhecer o inverso: a China precisa do nosso mercado para evitar um colapso setorial interno.

Quando quem chega precisa mais do que quem recebe, a barganha deveria ser assimétrica a nosso favor. No entanto, aceitamos majoritariamente projetos de montagem SKD e CKD, com baixo conteúdo local e nenhuma transferência real do núcleo tecnológico. É aqui que a questão deixa de ser comercial e passa a ser soberana.

Se existe um princípio capaz de organizar essa discussão sem moralismo, é o da geopolítica de reciprocidade. Numa era em que cadeias produtivas são instrumentos de poder, reciprocidade não é protecionismo –é simetria estratégica.

Acesso ao mercado brasileiro, incentivos regulatórios e previsibilidade institucional só fazem sentido se houver contrapartida proporcional em capacidade instalada de alto valor, transferência efetiva de conhecimento e presença local do núcleo crítico. Reciprocidade, aqui, não significa “barreiras”; significa “equivalência”: se o Brasil abre seu mercado e seus ativos, deve receber em troca aquilo que altera sua posição no tabuleiro.

Em 2026, a soberania industrial não reside mais na prensa, no motor ou na carroceria. Ela se concentra em 3 camadas invisíveis ao consumidor comum: software, dados e semicondutores.

O chamado “carro definido por software” não é apenas um veículo. Ele é um sistema computacional sobre rodas, permanentemente conectado, atualizado e licenciado. Quando esse sistema depende integralmente de servidores, códigos e autorizações localizados fora do território nacional, o país abre mão de algo muito mais sensível do que tarifas ou participação de mercado. Isso está acontecendo agora.

O risco não é teórico. Uma frota nacional cuja mobilidade urbana, logística e até de transporte público dependem de atualizações remotas controladas no exterior equivale a entregar uma infraestrutura crítica a decisões exógenas.

Some-se a isso o fato de que, enquanto montadoras ocidentais enfrentam gargalos globais de chips, as chinesas oferecem “segurança de fornecimento” garantida por suas matrizes. Essa blindagem é, ao mesmo tempo, a prova da dependência: o “cérebro” não está aqui, e o Brasil não controla o ciclo de vida do produto que circula em seu território.

Há ainda um efeito menos visível, porém estruturalmente mais danoso: a desindustrialização silenciosa. Estudos setoriais indicam que a entrada maciça de NEVs chineses, sem exigência de nacionalização da cadeia crítica, pode eliminar dezenas de milhares de empregos na indústria automotiva tradicional e em seus fornecedores.

Repete-se, sob nova estética verde, o velho padrão brasileiro de exportar insumos e importar inteligência. Exportávamos minério e importávamos trilhos. Agora, exportamos mercado e importamos cérebro.

Nada disso implica que o Brasil deva fechar-se ou hostilizar a China. A experiência recente de países que adotaram uma atitude firme demonstra o contrário. A visita do primeiro-ministro do Canadá a Pequim e o subsequente reset diplomático evidenciam que Pequim responde a limites claros com pragmatismo institucional. Quando há parâmetros definidos, a negociação substitui a retaliação simbólica.

A lição para nós é direta: a China respeita limites quando eles são estabelecidos como política de Estado, não como retórica ocasional. Reciprocidade funciona quando é previsível, mensurável e sustentada por instituições.

O Brasil dispõe de instrumentos reais, como o programa Mover e a perspectiva de tarifas elevadas a partir de 2026. A questão estratégica não é se essas alavancas serão usadas, mas em troca de quê. Se a contrapartida for apenas “abrir fábricas”, teremos perdido a oportunidade histórica.

A barganha correta é mais profunda: centros de pesquisa, domínio local de software embarcado, encapsulamento e testes de semicondutores, cadeia nacional de baterias, regras de residência e governança de dados e compromissos de conteúdo tecnológico verificáveis. Em outras palavras, nacionalizar o cérebro do carro –não por bravata, mas por cálculo.

O isolamento não é opção num mundo de cadeias produtivas integradas. Mas a adesão acrítica é o caminho mais curto para a irrelevância tecnológica. O momento atual deveria ser tratado como um leilão de oportunidades soberanas. Se a China deseja acesso ao mercado brasileiro, aos minerais críticos, à base energética limpa e à infraestrutura digital, o pagamento não pode ser conjuntural. Precisa ser estrutural, algo que sobreviva a mudanças de humor em Pequim.

O Brasil de 2026 não pode se dar ao luxo de ser um colecionador de anúncios de investimento que não saem do papel. Enquanto a BYD utiliza a Bahia para nacionalizar, no aperto dos últimos parafusos, os 45.000 veículos trazidos às pressas em 2025, e grupos como a GAC mantêm suas promessas em banho-maria desde maio de 2025, o tempo da política industrial joga contra nós. A China tem uma urgência existencial para escoar sua superprodução.

Se o governo não converter o acesso ao nosso mercado em soberania tecnológica real –exigindo o domínio local do software, a produção de células de bateria e o desenvolvimento de semicondutores em solo nacional–, teremos trocado o futuro pela conveniência do presente. Teremos aceitado ser, novamente, o vagão de carga em um trem cujo controle remoto está em Shenzhen ou Xangai.

Oswaldo Aranha não negociou a CSN com mesuras, mas com a clareza de quem sabia que Washington precisava do Brasil tanto quanto o Brasil precisava do aço. Hoje, a China precisa do nosso mercado para evitar um colapso setorial doméstico.

A grande barganha, portanto, é a mesma –e tem o mesmo nome: reciprocidade. Se não soubermos usar essa assimetria para exigir lastro industrial e domínio tecnológico verificáveis, o veredito da história será implacável.

Em 1941, fundamos uma base industrial. Em 2026, corremos o risco de ter inaugurado apenas um sofisticado pátio de desembarque, com teto solar e emissão zero.

Soberania não é um brinde que se recebe na compra do carro novo. É o que sobra quando o investimento estrangeiro decide ir embora. E, por enquanto, o que está sobrando no Brasil é apenas a maquiagem de uma indústria que ainda fala mandarim.