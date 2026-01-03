ATO-MANIFESTO pelo digital como direito, não como dever!

Por que um manifesto agora

Este manifesto não surge do improviso nem de um gesto retórico abstrato. Ele se inscreve em uma trajetória concreta de escrita, docência e militância política. Desde 2019, a produção de manifestos tem sido, para mim, uma prática pedagógica e um modo de intervenção pública. Foi nesse contexto que, impulsionada pela parceria política com Larissa Pelúcio nas lutas LGBTI+ e em diálogo com Rafael Leopoldo, tomou forma um primeiro rascunho do que chamamos, à época, de Manifesto Travesti. O texto amadureceu historicamente e ganhou maior precisão conceitual ao ser nomeado por Megg Rayara como Manifestações Textuais Insubmissas Travesti, termo que preserva e explicita o eixo central dessa escrita: a insubmissão como método, ética e política do conhecimento.

Se naquele momento a urgência era desestabilizar o binarismo colonialista que organizava corpos, saberes e existências, hoje o campo de disputa se amplia. Vivemos a consolidação de uma binariedade algorítmica que tenta classificar, prever e governar a vida social por meio de sistemas técnicos apresentados como neutros, mas que operam escolhas profundamente políticas - tema essa da tese que defendi em agosto de 2025. Do manifesto travesti à crítica da injustiça algorítmica, a escrita permanece como morada, cena e trincheira.

A reflexão parte de uma experiência situada. Até dezembro de 2025, vivi intensamente o cotidiano das salas de aula da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente, sob o regime da pesquisa avançada financiada pela FAPESP, em diálogo com a pesquisadora Matheux Schwartzmann, investigo as formas contemporâneas de poder simbólico-tecnológico que atravessam educação, linguagem e subjetividade. Assim, minhas apostas ao que se projeta para 2026 não anteveem apenas uma atualização técnica, mas uma ofensiva organizada. São sistemas digitais que governam atenção, afeto, aprendizagem e visibilidade social. Nomear esse processo é fundamental. Vivemos sob um regime de (in)justiça algorítmica.

Nesse cenário, o manifesto se apresenta como um ato pedagógico de resistência, pensado para circular, ser debatido e apropriado coletivamente. O ambiente digital para o ano eleitoral de grandes mudanças no Brasil transformou-se em um dispositivo sistemático de captura da atenção. Plataformas operam a partir do incentivo ao chamado rage bait, convertendo indignação, sofrimento social e conflito político em engajamento mensurável e lucro. Professores e estudantes são inseridos em uma lógica de estímulo contínuo, urgência permanente e reação emocional constante. Ao mesmo tempo, proliferam relações parassociais, nas quais sujeitos buscam nas telas a intimidade e o reconhecimento que a precarização da vida material lhes nega. O efeito é (pré)visível; a educação se fragiliza enquanto o cansaço é individualizado e naturalizado.

É nesse ponto que se impõe um reenquadramento da saúde mental. O esgotamento docente e discente não mais falha individualmente, nem ausência de uma resiliência, ele produz a consequência estrutural de um modelo de dominação algorítmica. A chamada carga cognitiva atinge níveis de ruptura, e a resposta dominante tem sido a adaptação dos corpos à lógica da máquina, por meio do biohacking e da intensificação produtivista. Este manifesto rejeita essa solução. A tecnologia deve servir à vida, e não o contrário.

Ao discutir possibilidades como o chamado "código por atmosfera" ou vibe coding, não se propõe uma técnica que empobreça a linguagem ou funcione como mordaça sintática, mas ferramentas que ampliem criatividade, pensamento crítico e experiência humana. Trata-se de reafirmar um princípio básico da educação democrática…