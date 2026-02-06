Caso Master: a cleptocracia de gravata que o Brasil aprendeu a tolerar

O escândalo do Banco Master não cabe no rótulo confortável de “caso bancário”. Ele funciona como radiografia — nítida, incômoda — de um mecanismo que o Brasil foi normalizando: a cleptocracia financeirizada, de terno e planilha, que não precisa de mala nem de obra superfaturada para operar. Basta uma arquitetura opaca, incentivos desalinhados, distribuição agressiva de risco e, quando o castelo cede, a tentativa de socializar o prejuízo, com verniz técnico e disputa narrativa.

A cronologia pública ajuda a entender por que o episódio ultrapassou o noticiário econômico e foi parar no coração do sistema político. Em novembro de 2025, o conglomerado Master entrou em liquidação. Em 21 de janeiro de 2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira, unidade ligada ao grupo, citando insolvência e deterioração financeira. E agora o tema chegou formalmente ao Senado: em 4 de fevereiro de 2026, a Comissão de Assuntos Econômicos instalou uma subcomissão para acompanhar as investigações e as condutas atribuídas ao banco.

O que se revela, no fundo, é menos um “desvio moral” do que um problema de desenho institucional. Ainda há espaço — demais — para que risco privado seja embalado como produto de varejo, vendido com linguagem de segurança e depois devolvido à sociedade sob a forma de crise política, judicial e reputacional. O país paga duas vezes: no dano e na confusão.

A seguir, os pingos nos 'is' — não como catarse, mas como diagnóstico.

1) Supervisão tardia também é uma forma de omissão

A discussão séria não é se o Banco Central “fez algo”. Fez: a liquidação extrajudicial está entre as medidas mais duras do repertório regulatório. A pergunta incômoda é outra: por que o sistema precisou chegar ao último ato para que a intervenção se tornasse inevitável?

Quando a contenção preventiva falha, ou chega tarde, abre-se um buraco de confiança. E, num país onde a complexidade técnica costuma servir de escudo, esse buraco vira disputa: de versões, de culpas, de competências. A entrada do Tribunal de Contas da União no debate, revisando procedimentos e legalidade, sinaliza exatamente isso: o caso já é maior do que um banco. É sobre a previsibilidade do Estado quando a crise bate à porta.

2) A esteira de distribuição: risco embalado como “renda fixa”

A cleptocracia moderna não opera sozinha. Precisa de uma esteira: canais de distribuição, validações simbólicas, narrativas de rentabilidade, intermediários que ganham no caminho e um varejo acostumado a comprar “renda fixa” sem compreender o risco de crédito que está por baixo do tapete.

Quando um caso desse tamanho estoura, a pergunta que deveria comandar o debate público é simples: como produtos de risco elevado viram consumo de massa? Quem ganha na ponta intermediária? Quais incentivos empurram a venda? Quais carimbos substituem a transparência? A cleptocracia se alimenta justamente da distância entre o que o investidor imagina estar comprando e o que a estrutura, de fato, é.

3) O controlador como sintoma, não como personagem

É tentador transformar o controlador em caricatura — e isso até rende manchete. Mas o essencial é menos adjetivo e mais tipologia: apetite extremo por risco, assimetria de consequências, suspeitas graves em torno de estruturas e lastros e a velha lógica do “ganho privatizado, prejuízo pulverizado”.

O noticiário registra que Daniel Vorcaro foi preso no contexto de investigação e liberado sob monitoramento, e que a liquidação ocorreu em meio a apurações sobre fraude e papéis supostamente lastreados em ativos fictícios. Se as suspeitas se confirmarem, o roteiro é conhecido: distribui-se risco como produto “sofisticado”, judicializa-se o colapso e tenta-se empurrar a conta para mecanismos coletivos — formais ou informais.

4) Quando chega ao Congresso, o colapso vira disputa de proteção

A ida do caso ao Senado é um marco. Pode ser trilho de transparência — quebrar sigilos, ordenar linha do tempo, produzir consequência. Mas pode também virar teatro: disputa de versões, blindagens, culpados úteis, fumaça para deslocar o foco do desenho estrutural que permitiu o enredo.

A pergunta política decisiva é direta: a subcomissão será instrumento de apuração com consequência ou mais um palco para administrar o escândalo até ele cansar?

5) E a CVM: dissuasão real ou custo operacional?

Parte do que sustenta episódios assim passa pelo mercado de capitais, fundos, distribuição e estruturas de intermediação. Há um dado público relevante: em 2 de dezembro de 2025, o Colegiado da CVM rejeitou novas propostas de Termo de Compromisso envolvendo o Banco Master, empresas relacionadas e pessoas físicas, no contexto de processo sancionador.

Isso recoloca uma pergunta antiga em termos brutais: a capacidade sancionadora e preventiva da CVM assusta operadores bilionários? Ou termos, multas e acordos viraram custo operacional para apetite predatório? Regulador que não impõe custo real acaba virando parte do modelo.

6) Autonomia do BC não é escudo mágico

O caso expõe um equívoco recorrente: tratar autonomia formal como sinônimo de independência prática e resposta eficiente. Autonomia é importante — mas não impede atraso, não bloqueia lobby, não resolve falhas de coordenação.

Se a supervisão entra tarde, a sociedade não se consola com a fórmula “é técnico e autônomo”. Ela perde duas vezes: perde no dano e perde na explicação. Autonomia só faz sentido quando vem acompanhada de accountability inteligível — prestação de contas sobre riscos emergentes, gatilhos de intervenção e coordenação com outros órgãos.

7) Reforma do Estado: controle é infraestrutura, não moralismo

O Brasil ama discutir corrupção como pecado individual — e, assim, adia a pergunta sobre o sistema. O caso Master empurra o debate para o lugar certo: controle como infraestrutura. Integração BC–CVM–PF–MP, protocolos de crise, transparência ativa, rastreabilidade de risco no varejo.

A reforma necessária não é “mais Estado” ou “menos Estado”. É Estado capaz — capaz de enxergar, reagir e prevenir sem virar refém da complexidade que deveria regular.

8) Banco público no enredo: quando o cidadão vira acionista do risco

A presença do BRB é um ponto sensível porque encosta na fronteira entre risco privado e lastro público. Reportagens registram depoimento de diretor do Banco Central indicando que o BRB pode ter de provisionar mais de R$ 5 bilhões por perdas ligadas a negócios com o Master, e que as transações entre as instituições somaram R$ 16,7 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025.

Mesmo antes de qualquer conclusão definitiva, a lição institucional é simples: quando um banco público entra em operações de alto risco reputacional e sistêmico, o cidadão vira acionista involuntário do perigo. Se banco estatal atua no mercado, precisa de governança reforçada, limites rígidos de concentração e transparência acima do padrão.

9) Quem vigia os vigilantes?

A pergunta final é a mais séria: como impedir que o sistema aprenda a repetir o ciclo? A resposta passa menos por indignação e mais por método.

Auditorias periódicas sobre supervisão, quarentenas reais contra porta giratória, métricas públicas de tempo de reação, reincidência e exposição — isso deveria fazer parte do desenho institucional. Não como revanche, mas como prevenção.

10) Litígios de alto impacto: império da lei, não guerra de narrativa

Casos sistêmicos costumam virar litígio com efeito dominó. A sociedade precisa de trilhos processuais previsíveis e transparência proporcional ao risco sistêmico — especialmente quando decisões podem alterar o destino de uma liquidação, o ritmo de venda de ativos e a proteção de investidores.

O Caso Master é espelho de um país onde “complexidade” virou desculpa para “captura” e onde a cleptocracia não precisa vencer a lei: basta vencer o tempo.