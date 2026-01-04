O que aconteceu na Venezuela poderia acontecer aqui?

Há anos ouvimos dos oportunistas traiçoeiros da extrema direita que o PT transformaria o Brasil em outra Venezuela. Para o bem ou para o mal, 19 anos de governos do PT provaram o absurdo dessas palavras. Agora que a administração Trump, aclamada por tantos autoproclamados analistas geopolíticos como um mal menor alternativo a Kamala Harris em 2024, bombardeou nosso vizinho e sequestrou seu presidente e primeira-dama, é um bom momento para examinar como os eventos podem se desenrolar para transformar o Brasil em um alvo similar para a mudança de regime pelos EUA.

Para aqueles que acham que posso estar exagerando, vamos dar uma olhada na história recente.

Quando Luis “Gege” Gonzaga da Silva, líder histórico da Central dos Movimentos Populares, retornou ao Brasil depois de viver anos na Venezuela, ele discursou em uma conferência nove dias antes da posse de Dilma Rousseff, prevendo corretamente que haveria um golpe no Brasil.

“Quando eu disse isso, vários intelectuais pequeno-burgueses que estavam entre nós riram de mim”, disse ele em uma entrevista de 2017 para o Brasil Wire. “‘Você está no Brasil’, disseram, ‘você não está na Venezuela. Lá eles poderiam ter um golpe a qualquer minuto, mas aqui no Brasil não temos esse tipo de coisa. Não temos um clima político para isso aqui no Brasil.’ E agora, onde estão todos esses intelectuais fornecendo uma análise de seus erros? Porque a esquerda cometeu um erro em não fazer essa análise. Eles pensaram que, uma vez vencida a eleição, estava tudo acabado. A burguesia não brinca".

É verdade que o governo Lula avançou significativamente em seu relacionamento com a administração Trump no segundo semestre de 2025. Não se enganem, no entanto: os EUA querem a hegemonia ideológica no hemisfério ocidental. Eles querem nossos minerais de terras raras e, especialmente, nosso petróleo, e o principal pré-candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, já promete privatizar a Petrobras.

Enquanto isso, na longa tradição de atuar como idiotas úteis para o império, há um bando inteiro de pequeno-burgueses radicais de esquerda esperando nos bastidores para tentar destruir qualquer possível sucessor de Lula, fazendo coisas como culpar o arcabouço fiscal — o melhor compromisso com o Congresso conservador que o governo Lula poderia negociar — como um plano maquiavélico de Fernando Haddad para neoliberalizar o Partido dos Trabalhadores por dentro. Este é o equivalente de 2026 dos intelectuais do Psol e do PSTU que abraçaram o escândalo do mensalão da Globo e a Lava Jato para seus próprios fins oportunistas, e isso joga diretamente nas mãos da burguesia internacional.

Durante os anos 1970, Philip Agee, um agente da CIA que havia sido lotado no Equador e no Uruguai por mais de uma década, mudou-se para Cuba e escreveu um livro explicando tudo o que sabia sobre as operações da CIA na América Latina, chamado Inside the Company: The CIA Diaries.

Nele, ele descreveu uma escala gradativa de táticas de intervenção da CIA, que priorizavam de acordo com o nível decrescente de desejabilidade. O cenário mais desejável era que um presidente entreguista fosse eleito naturalmente, sem intervenção do governo dos EUA. O segundo cenário mais desejável era apoiar secretamente um candidato entreguista à presidência por meio de medidas como financiamento clandestino e apoio a operações psicológicas que incluíam escândalos fabricados e cobertura da mídia em jornais importantes dos EUA, como o New York Times e o Washington Post, que ecoariam nos veículos de mídia burgueses do país-alvo. Um exemplo de um cenário em que isso provavelmente ocorreu foram as eleições de 2014. Em 2013, atores estatais ampliados como Facebook e Twitter ajudaram a transformar os protestos pelo passe livre em uma revolução colorida completa, com amplo apoio de veículos de mídia internacionais e nacionais como Globo e Folha, que de repente deram espaço editorial a figuras associadas a partidos “radicais” de esquerda eleitoralmente insignificantes para criticar o PT. Em 2014, um repórter do LA Times disse a um editor do Brasil Wire: “há uma regra não escrita na comunidade de correspondentes internacionais de que Aécio Neves tem que vencer esta eleição".

De acordo com Philip Agee, o próximo passo na lista de prioridades de mudança de regime da CIA é apoiar um golpe de Estado. Esse apoio é feito tanto clandestinamente quanto abertamente, por meio do trabalho da mídia burguesa. Um exemplo disso é a Lava Jato. Enquanto um punhado de intelectuais pequeno-burgueses “radicais de esquerda” nacionais e internacionais se regozijava com deleite oportunista, o Departamento de Justiça dos EUA trabalhou com uma equipe de promotoria pública local e um juiz para travar uma guerra anticorrupção direcionada a aniquilar politicamente o PT. As milhões de perdas de empregos e a falência judicialmente imposta das cinco maiores empresas de engenharia civil do Brasil agravaram profundamente o que havia sido uma recessão leve, preparando o cenário para o impeachment ilegítimo de Dilma Rousseff em 2016.

De acordo com Agee, a solução final de mudança de regime apoiada pela CIA, se as tentativas de golpe falharem, é o assassinato de um presidente, como fez com Patrice Lumumba; o financiamento de uma guerra por procuração, como fez com a Nicarágua durante os anos 1980; ou uma invasão militar completa, como os EUA fizeram dezenas de vezes na América Latina e no Caribe ao longo dos últimos 120 anos. Em 1989, o ex-diretor da CIA e presidente George Bush acrescentou uma nova variante a essa fórmula, quando ordenou o sequestro de seu velho amigo e suposto companheiro de copo, o presidente panamenho Manuel Noriega.

Podemos ver como toda essa escala de mudança de regime da CIA se desenrolou nos últimos dois anos na Venezuela. Quando os EUA estimaram que Edmundo González não tinha a base necessária para vencer uma eleição livre e justa, começaram a interferir aprofundando sanções que prejudicavam o povo venezuelano e prometendo levantá-las se ele vencesse as eleições. Os EUA canalizaram centenas de milhões de dólares para ONGs venezuelanas. Orquestraram campanhas de desinformação em todo o espectro político na mídia tradicional e em veículos de mídia alternativa “progressistas” financiados pela NED para prejudicar a imagem do governo Maduro. Quando tudo isso falhou, no dia seguinte às eleições presidenciais de 2024, apoiaram uma tentativa de golpe violento na qual dezenas de policiais foram mortos e escolas públicas, sedes do PSUV, centros comunitários e prefeituras foram incendiados em todo o país. Depois que a tentativa de golpe da administração Biden falhou, a administração Trump avançou para uma solução final, copiando o manual de Bush no Panamá.

“Mas a Venezuela é a Venezuela e o Brasil é o Brasil”, você pode dizer. Vamos olhar ao redor do continente. Houve um golpe de direita no Peru. Os EUA trabalharam ativamente para influenciar eleições recentes em favor de candidatos de extrema direita na Argentina, Equador, Honduras e Chile, e estão ameaçando os governos do México e da Colômbia. Elites estadunidenses como Elon Musk, Steve Bannon e Tucker Carlson espalham propaganda anti-PT há três anos. Até o New York Times publicou sete artigos espalhando a falsa narrativa Bolsonaro/Musk/Greenwald do “judiciário autoritário” do Brasil.

Como uma possível intervenção dos EUA no Brasil poderia se desenrolar de acordo com a fórmula de Agee? Os EUA poderiam apoiar um candidato de extrema direita abertamente, por meio de elogios e ameaças de Trump, e secretamente, por meio do apoio a uma campanha de impeachment contra Alexandre de Moraes, da desestabilização do Congresso, da anistia para Jair Bolsonaro e seus generais neofascistas, e do apoio financeiro a supostos veículos de mídia “independentes” financiados pela Fundação Nacional para a Democracia dos EUA e seus parceiros, como Luminate, Open Society e a Fundação Ford, por meio de organizações de fachada como o International Fund for Public Interest Media, para atacar o Partido dos Trabalhadores pela esquerda.

Se Lula for reeleito, os EUA poderiam aproveitar o trabalho que fizeram em 2026 para danificar sua reputação e tentar orquestrar um golpe. Se tudo mais falhar, dada a forma como a administração Trump tem agido e a histórica animosidade do secretário de Estado Marco Rubio em relação ao PT, existe a possibilidade de que, sim, os EUA poderiam tentar assassinar ou sequestrar um presidente democraticamente eleito do Brasil.