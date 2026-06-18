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      Luis Cosme Pinto

      Luis Cosme Pinto é carioca de Vila Isabel e vive em São Paulo. Tem 63 anos de idade e 37 de jornalismo. As crônicas que assina nascem em botecos e esquinas onde perambula em busca de histórias do dia a dia.

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        Vai Brasil

        No país de 200 milhões de treinadores, todos sabem o caminho do Hexa

        Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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        Já medi em passos e olhares, se abrir um buraco no chão do apartamento em que moro não invado a casa de ninguém. Pela abertura imaginária, jamais surpreenderia o vizinho na intimidade do quarto e muito menos na privacidade do banheiro. Aqui embaixo desses velhos tacos em que piso, não se lava roupa, não se come, não se dorme.

        O andar térreo não é moradia de gente é, isso sim, endereço de frutas e legumes; também há secos e molhados, material de limpeza e fartura de bebidas. Aqui embaixo funciona um supermercado.

        Algum barulho sempre tem, mas não reclamo. Meu vizinho mata minha fome e me ajuda a cuidar da casa. Faltou algo na despensa? Desço os 29 degraus, pego e pago. Não costuma ser caro.

        O mercado é pontual, atende de segunda a domingo, das 7 às 22 horas e só não abre em duas datas: 25 de dezembro e 1 de janeiro. É a regra.

        Como as regras têm exceções, há alguns anos, a loja passou a fechar por algumas horas no Carnaval. Quando o bloco do bairro passa, funcionários e funcionárias vêm para calçada ver a folia.

        No último sábado, depois de pegar algumas frutas, uma garrafa de água e acertar com a Elizângela, quis saber.

        – Onde você vai ver o jogo?

        – Aqui mesmo. Vamos fechar por duas horas. Olha lá o que prenderam na parede – ela me mostra com o olhar castanho a enorme televisão instalada em um ponto privilegiado do mercado.

        Na hora marcada as portas baixaram. Todos os funcionários na frente da TV.

        Mesmo onde as portas estavam abertas não havia o que fazer, a não ser torcer. No plantão médico nenhum doente apareceu. Na delegacia, o sossego foi tanto que o delegado, enquanto elogiava o Vini Jr e xingava o Casemiro, concluiu que os ladrões de celular tinham deixado o serviço para mais tarde.

        Voltemos à bola. Para boa parte da torcida e dos comentaristas esportivos, nosso treinador, Carlo Ancelotti, decepcionou. Escalou mal, demorou a mexer, não botou o Endrick!!!

        Assisti à estreia na casa de um amigo que convidou outros amigos. Entre gritos e lamentos me surpreenderam a atenção, o conhecimento e a memória dos torcedores.

        – Até que ficou de bom tamanho, o Marrocos está entre as dez melhores seleções do mundo – analisa a torcedora resignada.

        – Escalou errado. Onde já se viu o Ibañez de lateral? Era zagueiro no Fluminense e continua assim no time em que joga na Arábia – ressalta o informadíssimo Edmílson.

        – O Alisson tem que lançar direto pro ataque, pra surpreender o meio de campo do Marrocos. Nenhum goleiro joga melhor com o pé que ele – argumenta a bailarina Cecília, mastigando devagar e de copo na mão.

        No dia seguinte, na barraca de flores, Vinícius ainda está inconformado.

        – O Endrick ia bagunçar a defesa dos caras. Os zagueiros estavam com a língua de fora, era a hora dele. Pelo menos um gol ele fazia.

        O Brasil não é só uma terra de craques é um celeiro de técnicos. Todos temos uma escalação, uma sacada mágica para virar o jogo.

        Pintamos ruas, enfeitamos cidades, damos um jeito de vestir nossas cores. Mas, acima de tudo, entendemos do jogo, ou melhor, temos certeza absoluta que dominamos a estratégia e a tática. Soberanos, sabemos o caminho do gol e da goleada.

        Nos botequins, nas praças, nas salas de aula, cada um tem seu esquadrão imbatível.

        Eu, que também cultivo minhas certezas, sugiro aos “treinadores-torcedores”: se todos temos nossos titulares porque não dar ao Ancelotti o direito de escolher os dele?

        Vai Brasil que o Haiti vem aí.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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