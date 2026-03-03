Inmetro atualiza ranking de carros mais econômicos e menos poluentes

247 - O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) atualizou a tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ampliando a relação de automóveis mais econômicos e menos poluentes disponíveis no mercado brasileiro.

Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o órgão incorporou à base de dados os veículos lançados em fevereiro, incluindo modelos a combustão, híbridos e elétricos. Com a revisão, a tabela passa a abranger 39 marcas e 794 modelos e versões comercializados no país.

Entre os automóveis adicionados na atualização estão o BMW M135 xDrive 2.0 16V; as versões Nova F150 Lariat Black e Lariat Chrome 5.0 - 32V, Territory Titanium 1.5 - 16V e Bronco Sport Badlands 2.0 - 16V, da Ford; além dos modelos Compass 2.0T Blackhawk Flex, Compass 1.3T Longitude T e Commander 2.2 Diesel, da Jeep.

A lista também inclui o AMG G63 híbrido e o 315 CDI Street, da Mercedes-Benz; o Porsche Cayenne E elétrico; o Renault Koleos E-tech 1.5T 16V Híbrido; e o Toyota Yaris Cross 1.5-16V Flex e Hybrid.

A tabela reúne dados sobre consumo de combustível, eficiência energética e emissão de poluentes, permitindo ao consumidor comparar veículos da mesma categoria antes da compra. Segundo o diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro, João Nery, a atualização é feita sempre que novos modelos chegam ao mercado nacional.

“A tabela funciona como um guia público para o consumidor. Ela permite comparar carros da mesma categoria antes da compra e entender qual modelo consome menos combustível e polui menos”, afirma Nery.

A iniciativa integra as políticas públicas voltadas à ampliação da eficiência energética no país, combinando menor consumo e redução de emissões. O governo federal adota padrões de conformidade que, em alguns casos, superam as exigências aplicadas pelas montadoras em seus países de origem.

Os dados divulgados pelo Inmetro são obtidos em testes laboratoriais padronizados, conduzidos conforme critérios técnicos definidos pelo instituto. Na tabela do PBE Veicular, o consumidor pode verificar o consumo na cidade e na estrada, o nível de emissão de CO₂, a classificação de eficiência energética e a comparação entre veículos da mesma categoria.

“Na hora de escolher o seu carro, o consumidor leva em consideração diversos atributos, como preço, marca e design. Ao conhecer as classificações de eficiência energética e as informações de emissões de gases, ele ganha condições de fazer uma escolha mais consciente, com potencial economia financeira e benefícios para a indústria e para o país”, completa João Nery.

A lista completa está disponível para consulta no portal oficial do Inmetro.