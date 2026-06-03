"O Brasil quer ser dono do seu nariz", diz Lula ao defender soberania sobre terras raras

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o Brasil trate as terras raras e os minerais críticos como ativos estratégicos para o desenvolvimento nacional e a soberania do país. As declarações foram feitas na terça-feira (2), durante visita ao laboratório de terras raras do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano.

Ao conversar com pesquisadores e estudantes, Lula destacou a importância do trabalho realizado na instituição para o futuro do Brasil. “O que vocês estão fazendo é um serviço que vai mudar a soberania nacional”, afirmou.

O presidente também incentivou os profissionais envolvidos nas pesquisas e ressaltou o potencial estratégico do setor. “O Brasil quer ser dono do seu nariz. Sintam orgulho do que vocês estão fazendo. Isso vai dar muito futuro para o Brasil”, declarou.

Lula afirmou que o governo tem buscado estabelecer uma política voltada à proteção e ao aproveitamento nacional desses recursos minerais.

“Nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional para que os minerais críticos e as terras raras sejam tratados como uma coisa de soberania nacional. A gente não quer permitir que a gente repita o ciclo do ouro, da prata, que vinha aqui gente de fora explorar, exportar para fora e a gente não ficava com a riqueza”, disse.

O presidente defendeu que a exploração desses recursos esteja associada à industrialização e à agregação de valor dentro do território brasileiro. Para Lula, o país deve evitar a simples exportação de matérias-primas e estimular o processamento local.

“A gente está transformando isso em uma questão de soberania nacional. Se qualquer empresa quiser vir para cá, pode ser americana, chinesa, japonesa, russa, alemã, francesa, tem que vir para cá, fazer o processo de transformação”, afirmou.