BNDES aprova financiamento de R$ 122,55 mi para a Klabin

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 122,55 milhões para a Klabin, empresa brasileira do setor de papel e celulose com ações negociadas na Bolsa. Os recursos, de acordo com a coluna Painel S.A., do jornal Folha de São Paulo, serão destinados a 14 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com foco em ampliar a produtividade, fortalecer a sustentabilidade e aumentar a competitividade da companhia. Segundo o banco de fomento, a iniciativa está alinhada às diretrizes de estímulo à indústria nacional e busca impulsionar tecnologias e processos mais eficientes no setor.

Investimentos em inovação e sustentabilidade

Parte do montante será aplicada na otimização do processo produtivo da celulose e no aprimoramento das propriedades dos papéis utilizados na fabricação de embalagens, com o objetivo de oferecer desempenho diferenciado. O financiamento também contempla iniciativas voltadas à viabilização da reciclagem e ao avanço de soluções ambientais.

De acordo com o BNDES, os investimentos pretendem consolidar ganhos de eficiência industrial e ampliar o desenvolvimento de tecnologias verdes, reforçando a posição da empresa no mercado nacional e internacional.

Pesquisa florestal e adaptação climática

Cerca de R$ 41 milhões serão direcionados a projetos de pesquisa florestal. Entre as ações previstas estão o melhoramento genético de eucalipto e pínus, além de iniciativas para elevar a qualidade da madeira.

Os resultados esperados incluem avanços no manejo de pragas e doenças e o desenvolvimento de soluções inovadoras para adaptação e tolerância a fatores climáticos adversos, fortalecendo a resiliência das florestas plantadas.

Projetos até 2027 no Paraná e em Santa Catarina

Os projetos financiados serão executados até junho de 2027 nas unidades industriais de Telêmaco Borba (PR) e Otacílio Costa (SC).

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o alinhamento do aporte com a política industrial do país. “Este é mais um financiamento aderente à Nova Indústria Brasil, cujos recursos permitirão que a maior produtora e exportadora brasileira de papéis para embalagens realize investimentos em tecnologias verdes inovadoras para desenvolver novas aplicações para seus produtos”, afirmou.

Segundo a Klabin, o investimento reforça o objetivo de consolidar a empresa como referência em soluções renováveis no Brasil e no exterior, ampliando sua atuação em inovação e sustentabilidade no setor de papel e celulose.