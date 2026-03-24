BNDES financia R$ 200 mi para plantio de eucalipto na Bahia

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para a Veracel Celulose desenvolver um programa de plantio e manejo de eucalipto no Sul e Extremo Sul da Bahia. A iniciativa prevê a implantação e a rebrota de até 22,7 mil hectares, com ações programadas até 2028.

O investimento integra o programa BNDES Finem e representa a terceira operação ativa entre o banco e a empresa, reforçando o apoio a iniciativas florestais com efeitos positivos nas cadeias produtivas locais. A proposta inclui a conservação das áreas plantadas e o uso responsável dos recursos naturais, alinhando-se às diretrizes da política industrial Nova Indústria Brasil (NIB), que prioriza a valorização da floresta em pé e práticas sustentáveis.

Ao todo, 11 municípios baianos serão contemplados: Eunápolis (8,4 mil hectares), Santa Cruz Cabrália (4,4 mil ha), Porto Seguro (2,3 mil ha), Belmonte (1,7 mil ha), Itagimirim (1,7 mil ha), Mascote (1,3 mil ha), Itapebi (976 ha), Canavieiras (869 ha), Potiraguá (335 ha), Guaratinga (216 ha) e Itabela (49 ha).

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento reforça o papel estratégico do setor para a economia nacional. “O apoio do BNDES incentiva a produção sustentável de celulose e contribui com as empresas brasileiras em projetos sustentáveis, exportadores e voltados à economia verde. O Banco é um parceiro estratégico para o desenvolvimento da indústria de papel e celulose no país, e vamos continuar apoiando esse setor essencial para a economia brasileira”, afirmou.

Além dos impactos ambientais, o projeto deve contribuir para a geração de empregos e renda na região, ampliando a atividade econômica em localidades do interior baiano. A iniciativa também tende a fortalecer a balança comercial brasileira, com aumento da capacidade de exportação de celulose.

A Veracel Celulose atua como empresa de bioeconomia, integrando operações florestais, industriais e logísticas. A companhia possui produção média anual de 1,1 milhão de toneladas de celulose a partir da fibra de eucalipto e administra mais de 200 mil hectares na região, incluindo áreas de plantio e reservas ambientais. Entre seus ativos está a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro.