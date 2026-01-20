Governo articula ações para ampliar segurança alimentar em terras indígenas

247 - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) avançaram no alinhamento de estratégias conjuntas para fortalecer a segurança alimentar, a proteção social e o desenvolvimento econômico sustentável em terras indígenas. O tema foi debatido em reunião realizada na segunda-feira (19), em Brasília, entre o ministro Wellington Dias e a presidente da Funai, Joenia Wapichana.

A iniciativa busca integrar políticas públicas e ampliar o alcance das ações governamentais voltadas às populações indígenas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade social e alimentar.

Durante a reunião, Joenia Wapichana prestou uma homenagem ao ministro Wellington Dias com a entrega de um certificado alusivo aos 58 anos da Funai. Ao explicar o gesto, a presidente afirmou: “Este é um agradecimento da Funai, que reconhece a importância dos parceiros”. Em resposta, o ministro destacou a cooperação entre os órgãos, mencionando ações recentes. “Quero agradecer também pelas importantes parcerias que firmamos, como na ação de ajuda ao povo Yanomami”, declarou.

A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Rahal, também participou do encontro e ressaltou que o diálogo teve como foco central a efetividade das políticas públicas. “A preocupação é garantir efetividade nas ações de proteção social e segurança alimentar, além da geração de renda, para que tenhamos alternativas e possamos chegar, cada vez mais, às terras indígenas”, afirmou.

Lilian Rahal chamou atenção para a importância do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), especialmente na modalidade indígena. Segundo ela, a iniciativa tem impacto direto na vida das comunidades. “O programa vem comprando e doando alimentos das terras indígenas, estimulando a retomada dos roçados e melhorando a qualidade da alimentação das populações”, explicou.

Já a secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, destacou que o diálogo com a Funai vem sendo intensificado. Ela relatou que uma reunião anterior com Joenia Wapichana resultou na proposta de articular diferentes ministérios para atender povos e comunidades em situação crítica. “A proposta é a gente organizar planos de segurança alimentar para comunidades e povos que enfrentam situação de insegurança alimentar grave e integrar as ações de diferentes áreas do governo voltadas aos povos indígenas”, disse.

Valéria Burity acrescentou que o MDS mantém um grupo de trabalho dedicado ao tema e avança na construção de um sistema de assistência específico para os povos indígenas. Nesse contexto, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) terá papel estratégico. “A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) atuará tanto no campo da segurança alimentar quanto no da assistência. O MDS vai se somar a essa ação de assistência para tratar também de ações de segurança alimentar e nutricional”, concluiu.