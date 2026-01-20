Na China, Silveira apresenta oportunidades bilionárias da transição energética brasileira à Envision

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), reuniu-se nesta terça-feira (20), em Xangai, com executivos da Envision Energy, líder global em soluções integradas para a transição energética, para apresentar o Brasil como uma das mais competitivas plataformas mundiais para investimentos em energia limpa, descarbonização industrial e novas cadeias produtivas de baixo carbono.

O encontro integra a estratégia do governo brasileiro de atrair capital internacional de longo prazo, combinando escala de mercado, matriz elétrica majoritariamente renovável, segurança jurídica e políticas públicas voltadas à previsibilidade regulatória e à expansão sustentável do setor energético.

Durante a reunião, Silveira apresentou um portfólio de oportunidades estratégicas em combustível sustentável de aviação (SAF), sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS), hidrogênio verde e amônia verde, além de geração eólica com aerogeradores de grande porte.

Segundo o ministro, o Brasil reúne condições únicas para liderar projetos industriais integrados, capazes de atender tanto ao mercado interno quanto à crescente demanda global por energia limpa e produtos descarbonizados.

O ministro ressaltou ainda que a parceria estratégica entre Brasil e China vai além do investimento produtivo, ao promover a aproximação entre o setor privado, a academia e os centros de pesquisa, criando um ambiente de cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Esse modelo de colaboração integrada, segundo Silveira, é fundamental para gerar empregos qualificados, renda e ganhos concretos de qualidade de vida para as populações dos dois países.

Nesse contexto, o ministro convidou os executivos da Envision a aprofundarem sua presença no Brasil, com visitas ao Ministério de Minas e Energia e a outras pastas do governo federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além da participação ativa em projetos estratégicos da agenda energética nacional, como o primeiro leilão de sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS).

Reconhecida internacionalmente por integrar a fabricação de aerogeradores eólicos de última geração, sistemas avançados de armazenamento de energia, soluções digitais baseadas em inteligência artificial e projetos completos de hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis, a Envision Energy figura entre as empresas que lideram a nova economia energética global.

A entrada da Envision no Brasil, iniciada em janeiro de 2026 com o fornecimento de 630 MW em turbinas eólicas à Casa dos Ventos e um contrato de serviços de longo prazo, foi destacada como sinal concreto de confiança no mercado brasileiro. Estimativas de mercado indicam que o conjunto do fornecimento de equipamentos e dos serviços associados representa um compromisso econômico da ordem de centenas de milhões de dólares, podendo ultrapassar US$ 800 milhões ao longo do ciclo do contrato.

Segundo os executivos da empresa, a Envision Energy tem interesse em ampliar sua atuação no país, levando tecnologia de ponta para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Brasil, fortalecer cadeias produtivas locais e apoiar a transição energética com soluções inovadoras e sustentáveis.

Para Alexandre Silveira, o momento é de aceleração. “O Brasil não discute mais potencial. Discute escala, competitividade e liderança global. Estamos prontos para receber investimentos robustos, gerar valor compartilhado e liderar a transição energética de forma segura, sustentável e economicamente viável”, afirmou o ministro.