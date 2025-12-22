Itaipu lança plataforma para integrar núcleos socioambientais

247 - A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec anunciaram, na segunda-feira (22), o lançamento de uma plataforma digital voltada ao fortalecimento dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental. O ambiente virtual foi criado para centralizar informações, ampliar a articulação entre os participantes e apoiar a gestão compartilhada das ações desenvolvidas nos territórios atendidos.

A plataforma já está disponível para acesso público e, a partir de 2026, será ampliada com novas funcionalidades. Entre os recursos previstos estão espaços para organização de documentos dos grupos de trabalho, participação em fóruns de discussão e acesso detalhado às informações de cada Núcleo, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre instituições e comunidades.

Segundo a gestora do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, Rosani Borba, a ferramenta permitirá maior integração entre os Núcleos e acompanhamento contínuo das atividades. “Esse ambiente vai permitir que os Núcleos se reúnam quando quiserem, pois, por meio dele, poderão se comunicar com outros integrantes e acompanhar o que os diferentes Núcleos estão realizando. Assim, conseguiremos ampliar nossas atividades e concentrar, em um único espaço, ferramentas que impulsionam o avanço das ações”, afirmou.

A gestão da plataforma ficará a cargo da Itaipu Binacional, enquanto o Itaipu Parquetec será responsável pelo desenvolvimento técnico das funcionalidades e pela experiência de navegação dos usuários. O sistema reunirá informações sobre eventos, agendas, trilhas formativas, webinários e notícias relacionadas às iniciativas socioambientais, além de um painel com dados e indicadores territoriais, que permitirá acompanhar os resultados alcançados em cada região.

O ambiente virtual também disponibilizará materiais educativos, como cartilhas e manuais, além de fotos e vídeos que registram as ações realizadas ao longo do ano. Para a gestora da área de Educação e do convênio pelo Itaipu Parquetec, Karina Custódio, a plataforma terá papel estratégico na integração institucional. “A Plataforma dos Núcleos de Cooperação Socioambiental se consolidará como um espaço estratégico para conectar pessoas, fortalecer a articulação entre instituições e promover a troca de conhecimentos. Será mais um trabalho conjunto que desenvolveremos com a missão de integrar o território”, declarou.

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental estão alinhados às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A iniciativa abrange os 399 municípios do Paraná e 35 municípios do sul do Mato Grosso do Sul, região considerada prioritária para a atuação da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo central é mobilizar instituições parceiras em ações coletivas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações locais e para a construção de um futuro sustentável nas comunidades atendidas.