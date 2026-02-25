Mais Inovação Brasil lança edital para energia limpa

247 - O governo federal anunciou a abertura de um novo edital do programa Finep Mais Inovação Brasil, voltado ao fomento de tecnologias em energia limpa e à redução de emissões de carbono. A chamada pública foi lançada em 6 de fevereiro pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com prazo para envio de propostas até 31 de agosto.

A iniciativa integra os Programas Estruturantes e Mobilizadores do MCTI e está vinculada ao Programa de Inovação para a Industrialização em Bases Sustentáveis. O objetivo é fortalecer a reindustrialização do País a partir de ciência, tecnologia e inovação, alinhando investimentos às áreas prioritárias de saúde, transformação digital, transição energética e defesa nacional.

O edital contempla oito frentes estratégicas direcionadas à transição energética e à diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Entre os eixos apoiados está o desenvolvimento de tecnologias para geração de energia de baixo carbono, incluindo soluções voltadas às fontes solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e nuclear.

Também estão previstas iniciativas em hidrogênio de baixa emissão de carbono, com incentivo à produção, armazenamento e utilização do chamado hidrogênio limpo, especialmente em setores industriais que buscam reduzir seu impacto ambiental. O armazenamento de energia é outro ponto central, com foco em baterias e sistemas mais eficientes e seguros, considerados essenciais para ampliar a participação das fontes renováveis na matriz energética.

A modernização do setor elétrico brasileiro integra o conjunto de prioridades, com estímulo a inovações em transmissão, segurança e resiliência do sistema, reforçando a estabilidade da rede diante de novos desafios tecnológicos e climáticos.

O edital ainda apoia pesquisas e projetos voltados à biomassa para biocombustíveis, abrangendo o desenvolvimento de insumos renováveis, novas variedades de plantas energéticas, microrganismos e enzimas capazes de ampliar a produção sustentável. Na mesma linha, prevê incentivo a processos e componentes para combustíveis sustentáveis, como diesel verde e combustível sustentável de aviação (SAF).

A transformação de resíduos em energia limpa também está contemplada, com apoio a soluções para produção de biogás e biometano, inclusive com aplicação no transporte. Outra frente estratégica envolve tecnologias de captura, armazenamento e uso de dióxido de carbono (CO₂), além de ferramentas digitais destinadas à mensuração de emissões e da pegada de carbono.

De acordo com o MCTI, os recursos devem impulsionar o desenvolvimento de equipamentos, processos industriais e componentes considerados críticos para elevar a competitividade da indústria nacional, reduzir a dependência tecnológica externa e expandir a produção sustentável de energia.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que a chamada pública representa um avanço na consolidação da nova política industrial. “Este edital é uma ferramenta estratégica para fortalecer a indústria nacional com base em ciência e inovação. Estamos estimulando o desenvolvimento de tecnologias que tornam o Brasil mais competitivo, mais sustentável e mais preparado para os desafios da transição energética”, declarou.

Segundo a ministra, o programa amplia o apoio público a iniciativas que agregam valor às cadeias produtivas estratégicas, diminuem a dependência de tecnologias importadas e promovem a geração de empregos qualificados.

As propostas devem ser apresentadas por empresas brasileiras, obrigatoriamente em parceria com Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), conforme os formatos previstos na chamada pública. As informações completas estão disponíveis no site da Finep.