Petrobras amplia portfólio sustentável com diesel de conteúdo renovável

247 - A Petrobras anunciou a ampliação de sua linha de combustíveis sustentáveis com a incorporação de versões renováveis do Diesel Podium e do Diesel Verana. Os dois produtos passam a contar com 5% de conteúdo renovável em sua composição, iniciativa que fortalece a atuação da empresa em soluções de baixo carbono voltadas a diferentes segmentos de mercado, do uso automotivo premium ao setor náutico de lazer.

No caso do Diesel Petrobras Podium, destinado principalmente a SUVs e picapes de uso pessoal, a nova formulação permite uma redução aproximada de 3% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação ao diesel mineral tradicional. O combustível é produzido por meio do coprocessamento de diesel mineral com 5% de matéria-prima renovável, como óleo vegetal ou gordura animal. Apesar da mudança, o produto mantém todas as propriedades do diesel S10 100% mineral, dispensando qualquer adaptação nos motores.

Desenvolvido e testado pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), o Diesel Podium renovável foi projetado para garantir alto desempenho, com melhor aproveitamento da potência dos motores e maior proteção dos sistemas de combustão. A formulação contribui para reduzir corrosão, formação de depósitos e desgaste de componentes, ampliando a vida útil do motor.

Já o Diesel Verana, único diesel premium voltado exclusivamente ao mercado náutico de lazer, também passa a incorporar 5% de conteúdo renovável. Assim como o diesel rodoviário, o produto proporciona uma redução estimada de cerca de 3% nas emissões de gases de efeito estufa ao longo de seu ciclo de vida e pode ser utilizado sem ajustes nos motores das embarcações.

Testado pelo Cenpes em condições reais de operação no mar, o novo Diesel Verana apresenta benefícios adicionais voltados ao conforto e à segurança. Entre eles estão o abastecimento mais rápido, sem formação excessiva de espuma, a diminuição do odor típico do diesel marítimo e uma performance superior, com maior confiabilidade e potência. A alta estabilidade do combustível também assegura proteção extra às partes do motor que entram em contato com o diesel, inclusive durante longos períodos de inatividade das embarcações.

Ao comentar o lançamento, o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, destacou a estratégia da companhia de expandir sua presença no segmento premium com soluções sustentáveis. “Ao adicionar ao seu portfólio produtos com conteúdo renovável adequados às necessidades do consumidor e que mantêm o alto nível de qualidade, a Petrobras reafirma seu propósito de expandir a atuação no segmento de mercado premium. Estamos atuando em soluções aplicáveis a diversos setores, expandindo a oferta de produtos mais sustentáveis e caminhado no rumo de uma transição energética justa, de acordo com as atuais demandas da sociedade”, afirmou.

Os novos combustíveis são produzidos na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada em Cubatão, no estado de São Paulo. O Diesel Podium com conteúdo renovável será comercializado inicialmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Já o Diesel Verana estará disponível no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, ampliando o acesso a alternativas mais sustentáveis no mercado nacional de combustíveis premium.