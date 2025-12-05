Projeto educacional leva ciência climática para as casas e famílias de estudantes

247 - Com pluviômetros caseiros, cerca de 300 estudantes de 10 escolas de Foz do Iguaçu (PR) e de Belém (PA) aprenderam a registrar dados reais sobre períodos de chuvas e de estiagem, e a produzir seus próprios boletins meteorológicos, divulgados por meio de podcasts. Essa é a proposta do projeto Ciência do Clima Lá em Casa, uma parceria entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), desenvolvida ao longo de 2025 e que contou com sua atividade de encerramento nesta quinta-feira (4), no auditório do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), da Itaipu.

Isabelle Rodrigues Pinheiro, 15 anos, é aluna da Escola Estadual Pioneiros, em Foz do Iguaçu, e contou que a participação no projeto mudou sua percepção sobre a questão climática, antes vista como algo distante nos noticiários. “Mudou bastante a minha visão sobre como a educação ambiental pode mudar a vida das pessoas e sobre como a gente influencia o ambiente e o clima”, afirmou. “E comecei a reparar muito no clima e ver como ele está alterado, como é um problema que está presente”, completou.

A iniciativa também envolveu dez professores nas escolas participantes. A ação foi estruturada em três eixos: formação docente, trilha gamificada e intercâmbio científico, e contou com o apoio institucional do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Foz do Iguaçu e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR).

“O projeto foi um fator decisivo para o meu trabalho”, contou a professora de Biologia Raimunda Alberta Castro dos Prazeres, da Escola Estadual Cidade de Emaús, em Belém. “Me aproximou muito da realidade dos alunos e deu a eles essa perspectiva de levar a ciência dentro da casa e fazer essa interação entre escola e família, porque a educação, de fato, ela é um caminho que precisa ser percorrido juntamente com a família.”

A metodologia empregada é baseada nos “Seis chapéus do pensamento”, técnica que propõe organizar o pensamento e a discussão em grupos usando seis chapéus coloridos, cada um representando um modo de pensar (fatos, emoções, críticas, otimismo, criatividade e controle). A partir dessa estrutura, os estudantes percorreram uma trilha gamificada de conteúdos relacionados às temáticas da COP30.

“A questão central do projeto Ciência do Clima Lá em Casa é o empoderamento dos nossos jovens em assuntos que flutuam muito nos meios de comunicação, nas mídias sociais e sobre os quais eles ficam rendidos”, afirma o professor e pesquisador Paulo Nobre, do Inpe, referência em ciência climática. “O projeto leva essa compreensão sobre questão climática aos nossos jovens, que serão nossos futuros adultos, futuros prefeitos, empresários, professores”.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, o projeto cumpre uma função de grande importância na sociedade, pois possibilita aos estudantes compreenderem o ciclo da água, e a relação entre água e florestas, e geração de energia e produção de alimentos. “São temas essenciais para a Itaipu e para o Brasil, e que estiveram em evidência nos debates da COP30”, afirmou Carboni. “Esta é mais uma ação da Itaipu e do Itaipu Parquetec que fica como um legado da COP30”, acrescentou o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, que também participou do encerramento.

Lançamento da cartilha

Durante o evento também foi lançada oficialmente a cartilha "Ciência do Clima Lá em Casa: Mudanças Climáticas", que reúne conteúdos produzidos a partir do conhecimento técnico das instituições envolvidas, fortalecendo as aprendizagens construídas ao longo do projeto e ampliando o acesso à informação qualificada sobre o tema.

Com 25 páginas, a cartilha traz temas como o efeito estufa, aquecimento global, combustíveis fósseis e temperaturas globais. A versão digital está disponível para acesso online no endereço: https://www.desafioitaipu.com/cartilha-mudancas-climaticas.