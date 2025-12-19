Projeto reconhece iniciativas de sociobioeconomia no Norte e Nordeste

247 - Segundo o Atlas dos Pequenos Negócios 2025, do Sebrae, as regiões Norte e Nordeste concentram juntas 25% dos donos de negócio do país. O estudo também aponta que 29% dos empreendedores brasileiros tinham até 34 anos em 2024, revelando uma expansão da proporção de jovens com esta idade entre os donos de negócio. Juntos, estes dados reforçam a importância de iniciativas que ampliem oportunidades de formação, aceleração e investimento para jovens nesses territórios.

É nesse contexto que o Projeto Negócio Raiz, promovido pela Aliança Empreendedora, com suporte da Youth Business International (YBI), e financiado pela Standard Chartered Foundation - como parte do Programa global Futuremakers, fomenta o fortalecimento econômico de jovens entre 18 e 35 anos. O projeto tem como foco impulsionar microempreendedores do Norte e Nordeste que atuam com a sociobioeconomia, modelo que promove geração de renda e qualidade de vida por meio do uso responsável da biodiversidade, da valorização da cultura local e do fortalecimento de redes comunitárias.

Em duas etapas, o projeto oferece formação online e presencial, mentoria, aceleração e investimento financeiro, estimulando o crescimento sustentável e o desenvolvimento das comunidades locais. No segundo ciclo, que aconteceu ao longo de 2025, o Negócio Raiz ampliou sua atuação com 18 turmas iniciais: nove online via WhatsApp e nove presenciais, sendo seis no Pará, nas cidades de Ananindeua, Belém, Marituba e Moju, e três na Bahia, em Salvador e Sobradinho, totalizando 1.078 mil beneficiados. Em 2024, o Ciclo 1 engajou mais de 800 microempreendedores.

No Ciclo 2, 136 empreendedores avançaram para a etapa de aceleração e oito foram reconhecidos por seu desempenho e impacto transformador. Os destaques foram anunciados em uma transmissão ao vivo pelo YouTube e seguiram para Brasília (DF), entre os dias 9 e 12 de dezembro, quando participaram de uma imersão que incluiu reflexões sobre o perfil empreendedor, construção de visões de futuro, conversas inspiradoras com negócios que são cases de sucesso em Brasília na área da sociobioeconomia e a apresentação do Programa Acredita, do Governo Federal, finalizando com a entrega de um capital semente de R$ 3 mil para cada participante aplicar em seu negócio, durante um evento especial de reconhecimento.

Os oito microempreendedores reconhecidos são: Ananda Kirtana, Céu Benedito, Cristiane Alves Neves, Flávia Amorim, José Bruno Silva Sacramento, Ricardo Pires, Raphael Nobre e Wendele do Nascimento Azevedo.

Para Germana Cruz, CEO e Head de Instituições Financeiras do Standard Chartered Bank Brasil, o projeto reflete o propósito de investir em pessoas e fortalecer o ecossistema empreendedor de base local. “Empreender é uma luta diária, em que cada dia traz um novo aprendizado e um novo desafio. E todos que chegaram até aqui já são vencedores, porque o empreendedorismo não é coisa simples, e cada passo dado é uma conquista”, comentou na transmissão on-line durante o anúncio dos destaques.

Para Lina Useche, cofundadora e Head de Relações Institucionais da Aliança Empreendedora, projetos como o Negócio Raiz ganham força justamente por evoluírem a cada ciclo. “Projetos como o Negócio Raiz, que consideram uma construção de impacto a longo prazo, com estímulo à maturidade das relações estabelecidas e da metodologia própria criada, geram resultados consistentes. Foi um ano muito positivo no desenvolvimento e apoio direto a mais jovens empreendedores que atuam no que chamamos de empreendedorismo de base, que agora finalistas e com o capital semente aliado ao conhecimento, poderão trilhar um caminho de muita potência com seus negócios, levando esse mesmo impacto para suas comunidades”, completa.

Quem são os destaques

Após a jornada de aceleração do Ciclo 2 do Negócio Raiz, oito destaques que tiveram os melhores desempenhos para representar a força e a diversidade do empreendedorismo de base no país. Entre eles está José Bruno Silva Sacramento, de Belém (PA), criador da marca Babildri, que busca na natureza amazônica a inspiração para suas peças de moda. Com os aprendizados do Projeto, Bruno pretende aprimorar processos e aplicar os métodos de gestão e produção que conheceu durante as mentorias. O investimento conquistado será direcionado à compra de uma máquina de bordado industrial, para ampliar a capacidade produtiva da marca e fortalecer o trabalho artesanal que valoriza o tecido e a cultura local.

“Me dediquei muito para estar presente em 100% das atividades e aulas e caprichei no meu vídeo de apresentação. Trabalho com moda e valorizo muito o processo de texturização dos tecidos, portanto pretendo investir em uma máquina de bordado industrial para me auxiliar nesse processo e conseguir ter uma produção maior de material para venda”, afirma.

Também de Belém, Ananda Kirtana conheceu o Projeto por meio de um folheto que recebeu enquanto caminhava pelo centro da cidade. À frente da Kombi Churumela, ela cria e comercializa peças artesanais em macramê com cristais naturais e reaproveita caixas de leite, transformando-as em capas de isqueiro, tudo feito à mão. Suas criações são vendidas nas ruas, em feiras e pelo Instagram. “Foi uma experiência maravilhosa! Teve cursos, certificados, ferramentas e conteúdos muito bons sobre gestão, vendas, parcerias, precificação e finanças, e a mentoria individual faz uma diferença grande, completa o curso. Com o capital semente quero comprar uma mesa nova, cristais, fios, linhas e materiais para criar novas peças, e também trocar os tecidos dos meus painéis de exposição”, comenta.

Para Ricardo Pires Barbosa Leite, da Truke Criativo, de Salvador (BA), a jornada reforçou o propósito de empreender com consciência ambiental. “O que mais me marcou foi perceber que empreender com propósito não é só vender, é gerar transformação, tanto no cliente como em quem produz”. Ele pretende investir em maquinário próprio para fortalecer a papelaria sustentável que criou, voltada a empreendedores que desejam unir design e responsabilidade ambiental.

Já Céu Benedito, do dito ateliê, de Recife (PE), viu no projeto uma oportunidade de reorganizar seu trabalho artístico. “Quando ouvi meu nome sendo chamado, foi um misto de alegria e gratidão. Quero ampliar o alcance do ateliê e levar mais da minha arte ao mundo”, afirma. O dito ateliê atua com artes visuais, manualidades e arte-educação, valorizando processos criativos e sustentáveis.

Entre os outros quatro selecionados, há iniciativas que reforçam a diversidade e a força da sociobioeconomia nos territórios. Cristiane Alves Neves, de Maués (AM), da CL Saboaria Artesanal, resgata receitas tradicionais ao produzir sabão em pó, sabão líquido e sabonetes artesanais, incorporando propriedades de plantas, argilas e óleos naturais e essenciais. Flávia Amorim, da Flauer Loja, de Belém, desenvolve acessórios autorais feitos à mão a partir de materiais diversos, como miçangas, sementes, resíduos e porcelanas, em um negócio voltado à moda consciente, à cultura local e à valorização da autoestima.

De Manaus (AM), Raphael Nobre, da Coimbra Alimentos, produz biscoitos regionais com ingredientes amazônicos, defendendo a democratização desses sabores e o fortalecimento da preservação ambiental. Já Wendele do Nascimento Azevedo, de Caruaru (PE), lidera a Karuá Arte, plataforma que conecta artesãos nordestinos a novos mercados, ampliando suas vendas e garantindo maior reconhecimento e remuneração para quem vive da própria arte.

Em fevereiro, o projeto gratuito abrirá as inscrições para o Ciclo 3, com realização de novas turmas presenciais e online. Mais informações estarão disponíveis em negocioraiz.org.br .