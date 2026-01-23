Proteção do ICMBio impulsiona recorde de nascimentos de tartaruga-da-Amazônia no Pará

247 - A atuação permanente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), aliada ao envolvimento das comunidades locais, levou a um resultado histórico para a conservação da tartaruga-da-Amazônia no oeste do Pará. Somente neste ciclo reprodutivo, mais de 80 mil filhotes da espécie Podocnemis expansa foram registrados na Reserva Biológica do Rio Trombetas, em Oriximiná, número dez vezes superior ao observado em 2023. O encerramento da temporada foi marcado pela soltura de cerca de 8 mil filhotes em um tabuleiro da unidade de conservação, acompanhada por aproximadamente 250 moradores da região.

A iniciativa integra o Programa de Quelônios desenvolvido pelo ICMBio na reserva, área federal onde atividades como a pesca são proibidas devido às ameaças enfrentadas pela espécie, sobretudo a captura ilegal e predatória. Ao longo de todo o processo reprodutivo, os agentes do instituto monitoram desde a desova até o nascimento dos filhotes, garantindo condições adequadas para que o ciclo ocorra sem interferência humana.

A fiscalização constante é considerada decisiva para o sucesso da ação. Os tabuleiros onde os ovos são depositados sofrem riscos frequentes, como a coleta ilegal por infratores e a predação natural por animais como jacarés e gaviões. Para enfrentar esses desafios, equipes do ICMBio mantêm vigilância ininterrupta no local. Após o nascimento, os filhotes são encaminhados para viveiros de quarentena e, posteriormente, soltos em pontos estratégicos do Rio Trombetas.

Para a coordenação do programa, o resultado alcançado simboliza um avanço expressivo na preservação da espécie. “É um marco histórico do Programa de Quelônios da Rebio do Rio Trombetas, resultado do esforço de todos, servidores, fiscalização, agentes temporários das nossas bases, dos nossos voluntários e comunitários. A gestão do ICMBio seguirá trabalhando para continuar mantendo este ambiente propício à reprodução destes animais”, afirma Maria Bárbara de Sousa, coordenadora da iniciativa.

O envolvimento direto das comunidades locais também é apontado como um dos pilares do sucesso do programa. Agente temporário ambiental com mais tempo de atuação na unidade, o senhor Maneco destaca o significado do momento para quem acompanha o trabalho de perto. “Estamos muito satisfeitos com este resultado, que é fruto de um trabalho de longos anos, é um dia muito importante e de alegria para todos nós comunitários aqui da Rebio”, declara.

Com números inéditos e participação social ativa, a temporada reforça a importância das políticas de proteção ambiental contínuas para a recuperação e manutenção de espécies ameaçadas na Amazônia.