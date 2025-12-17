São Paulo amplia frota com ônibus elétricos financiados pelo BNDES

247 - A cidade de São Paulo passou a contar, nesta quarta-feira (17), com 140 novos ônibus elétricos incorporados ao sistema de transporte público municipal. A ampliação da frota representa um avanço na modernização da mobilidade urbana, com impacto direto na redução da poluição do ar, na diminuição do ruído nas vias e na melhoria da experiência dos passageiros.

Do total de veículos entregues, 96 foram adquiridos com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de entrega foi organizada pela prefeitura da capital paulista e contou com a presença da diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do banco, Luciana Costa.

Frota elétrica amplia conforto e segurança

Totalmente movidos a bateria, os novos coletivos foram projetados para oferecer mais conforto aos usuários do transporte público. Os veículos são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e acesso à internet por meio de sinal Wi-Fi, além de emitirem menos ruídos em comparação aos ônibus convencionais.

No campo da segurança, parte da frota conta com câmeras integradas ao Smart Sampa, sistema de monitoramento da prefeitura que auxilia na vigilância urbana e no acompanhamento em tempo real das operações do transporte coletivo.

Financiamento fortalece metas ambientais

O apoio financeiro do BNDES ao município de São Paulo foi formalizado em contrato assinado no final do ano passado, garantindo R$ 2,5 bilhões para a compra de 1,3 mil ônibus elétricos de fabricação nacional. Desse total, 494 veículos já receberam financiamento. A iniciativa é fundamental para o cumprimento da Lei Municipal 14.933/2009, que estabelece a meta de zerar as emissões de gás carbônico de origem fóssil no transporte público até 2038.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o alinhamento da política de crédito com as diretrizes do governo federal. “Os financiamentos de ônibus elétricos reforçam o compromisso com a descarbonização do transporte urbano e com a melhoria da qualidade de vida da população, que é uma prioridade do governo do presidente Lula”, afirmou. Segundo ele, “ao apoiar a eletrificação das frotas, o Banco contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, para a diminuição da poluição do ar nas cidades e para um modelo de mobilidade mais eficiente, moderno e alinhado aos desafios climáticos”.

Apoio nacional à descarbonização do transporte

Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 4,5 bilhões em crédito para projetos de ônibus elétricos em diversas regiões do país. Os financiamentos contemplam os municípios de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, além dos estados do Espírito Santo e da Bahia, e operadores privados.

No conjunto, os projetos viabilizam cerca de R$ 6 bilhões em investimentos destinados à aquisição de aproximadamente 2 mil ônibus para o transporte público. A substituição da frota convencional por veículos elétricos representa um potencial de redução de até 122 mil toneladas de CO² por ano, consolidando a eletrificação como eixo central das políticas de mobilidade urbana sustentável no Brasil.