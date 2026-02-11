73% apoiam o fim da escala 6x1, aponta pesquisa Nexus

247 - A maioria dos brasileiros apoia o fim da escala de trabalho 6x1, mas esse apoio diminui significativamente quando a proposta é associada à possibilidade de redução salarial. É o que revela uma pesquisa inédita realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que avaliou a percepção da população sobre a mudança no modelo de jornada atualmente praticado em diversos setores do país.

De acordo com o levantamento da Nexus, 63% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao fim da escala 6x1 em uma primeira pergunta geral. No entanto, quando a questão foi apresentada com a condição de manutenção dos salários, o apoio subiu para 73%. Por outro lado, se a mudança implicar redução proporcional da remuneração, apenas 28% afirmaram apoiar a proposta.

O estudo indica que a opinião pública sobre o tema é fortemente influenciada pela preocupação com a renda mensal. Segundo o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, essa relação explica a queda no apoio quando o debate envolve possíveis perdas financeiras. “A pesquisa revela um aspecto interessante da discussão. A ampla maioria da sociedade é a favor do fim da jornada 6x1. No entanto, quando entra em campo o argumento da redução do salário, boa parte das pessoas passa a desaprovar o projeto. Isso se explica pelo lado da renda do brasileiro: boa parte das pessoas vive apertada financeiramente e precisa daqueles rendimentos, por isso acabam negando o projeto se isso lhes tirar parte da renda mensal”, afirmou.

Tokarski também destacou que a população demonstra amplo desejo por mais descanso semanal, mas sem abrir mão de ganhos financeiros. “Nosso estudo revela que 84% dos brasileiros são favoráveis aos trabalhadores terem, no mínimo, dois dias de descanso por semana. Ou seja, quase todo mundo é a favor de uma jornada de trabalho menor, mas pouca gente topa abrir mão de recursos financeiros em troca disso”, declarou.

A pesquisa detalhou ainda que apenas uma parcela minoritária sustenta apoio irrestrito à mudança. O levantamento aponta que 40% apoiam o fim da escala somente se não houver redução salarial. Outros 5% se disseram favoráveis, mas não tinham posição definida sobre o impacto na remuneração. Do lado contrário, 11% rejeitam a proposta mesmo que os salários sejam mantidos, enquanto 10% mudariam de posição e passariam a apoiar caso a mudança não afetasse o pagamento.

O estudo também mediu a percepção sobre as chances de aprovação da proposta no Congresso Nacional. Para 52% dos entrevistados, a medida deve ser aprovada, enquanto 35% acreditam que ela não passará. Outros 13% não souberam opinar.

PEC Avança Na Câmara E Segue Para Análise Da CCJ

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou novo impulso na última segunda-feira (9), quando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do modelo atual. Após análise do colegiado, o texto ainda precisará passar por uma comissão especial antes de chegar ao plenário.

Segundo a Nexus, o tema tende a se intensificar no cenário político. “Em ano eleitoral, essa será uma discussão muito forte, juntando a vontade popular, os interesses políticos e os impactos econômicos nas empresas”, afirmou Tokarski.

Baixo Conhecimento Sobre A Proposta Ainda É Obstáculo

Apesar do apoio elevado à mudança, a pesquisa identificou que grande parte da população ainda tem pouco conhecimento sobre o que, de fato, prevê o projeto. O levantamento aponta que 62% dos brasileiros afirmam já ter ouvido falar do fim da escala 6x1, mas apenas 12% dizem entender bem o tema. Outros 35% nunca haviam tomado conhecimento das discussões.

Os dados também mostram que o nível de informação influencia diretamente a aprovação: entre os que afirmam conhecer bem o projeto, 71% apoiam o fim da escala. Entre os que dizem conhecer pouco, o índice cai para 69%. Já entre aqueles que nunca tinham ouvido falar, o apoio é de 55%.

Apoio Varia Conforme O Voto Em 2022

A pesquisa também cruzou o apoio ao fim da escala com o comportamento eleitoral no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71% são favoráveis ao fim da escala 6x1, 15% são contra e 15% não opinaram.

Já entre os que votaram em Jair Bolsonaro, 53% apoiam a redução da jornada semanal, enquanto 32% se posicionam contra e 15% não souberam responder.

Metodologia Da Pesquisa

O levantamento foi realizado entre quinta-feira (30) de janeiro e quarta-feira (5) de fevereiro, com 2.021 entrevistados a partir de 16 anos, em todas as 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.