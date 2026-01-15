Gleisi coloca fim da escala 6 x 1 e regulamentação de trabalho por aplicativos como prioridades do governo

Reuters - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, colocou nesta quinta-feira a aprovação do fim da escala de trabalho 6 x 1 e a regulamentação do trabalho por aplicativos entre as prioridades legislativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste ano eleitoral.

Em entrevista à CNN Brasil, Gleisi também disse que o governo não considera adequado o texto atual da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e que pretende negociar com o relator da matéria na Câmara, deputado Mendonça Filho (União-PE), e com líderes para alterá-lo.

A colocação pela ministra dessas três propostas entre as prioridades do Executivo sinaliza dois dos temas que devem estar no centro da estratégia de Lula em busca da reeleição: mercado de trabalho e segurança pública.

A ministra disse ainda que, se a PEC for aprovada no primeiro semestre, Lula deve recriar o Ministério da Segurança Pública, mas que se a medida for aprovada somente no segundo semestre, será complicado recriar a pasta no mandato atual.