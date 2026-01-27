Governo aposta na promulgação do fim da escala 6 x 1 neste semestre, diz Boulos

Reuters - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aposta que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6 x 1 será promulgada já neste semestre, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

O fim da jornada atual é uma das principais bandeiras do presidente Lula que tentará a reeleição este ano.

"Espero que isso possa ser pautado neste primeiro semestre, aprovado no primeiro semestre e promulgado neste primeiro semestre", disse Boulos a jornalistas em evento na Fiocruz, no Rio de Janeiro.

O ministro disse que vem conversando sobre o tema com o Palácio do Planalto e já teve reunião sobre a matéria com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Outros encontros devem acontecer nos próximos dias, segundo Boulos.

"Nós vamos acabar com a escala 6 x 1 no Brasil. Essa é uma necessidade do trabalhador brasileiro. Nosso governo está empenhado", disse. "Tenho trabalhado com o ministro (Luiz) Marinho (do Trabalho e Emprego), estive com o presidente Hugo Motta e vamos ter novas reuniões nas próximas semanas."

O fim da escala 6 x 1 (seis dias de trabalho e um de descanso) enfrenta resistência na classe empresarial e alguns segmentos falam até sobre um eventual aumento de preços de produtos e serviços por conta de um custo maior.

Boulos ironizou essa postura ao afirmar que se dependesse de alguns empresários, a escala de trabalho no Brasil seria 7 por zero, e ainda haveria escravidão no país.

"Nunca vi na história grande empresário ser a favor de direito do trabalhador; se dependesse deles seria escala 7 por zero e por muito deles não tinha nem sido promulgada a Lei Áurea neste país. Vamos levar até o fim o compromisso de acabar a escala 6 x 1", declarou Boulos.