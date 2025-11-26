'A partir de hoje, quem ganha até R$ 5 mil terá um 14º salário', diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, foi às redes sociais nesta quarta-feira (26) celebrar a sanção do projeto de lei que isenta quem ganha até 5 mil reais por mês da cobrança do Imposto de Renda, antes da assinatura final do texto, prevista para esta quarta-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em vídeo, Lindbergh diz que a sanção do projeto representa uma grande vitória do povo brasileiro, do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Isso é justiça tributária, é o Brasil dando certo", disse Lindbergh, na postagem na rede X.

"Você que recebe 5 mil reais, é como se recebesse um 14º salário. Parabéns Lula e Haddad, vitória do povo", afirmou Lindbergh.

De acordo com a agenda oficial do presidente Lula, a cerimônia de sanção está marcada para as 10h30 desta quarta-feira e ocorrerá no Palácio do Planalto.

Tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram o projeto do governo do presidente Lula por unanimidade, em uma rara demonstração de união do espectro político.