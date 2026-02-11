Alckmin cogita deixar a vida pública caso perca vaga de vice em chapa presidencial

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) teria demonstrado insatisfação com pressões políticas relacionadas à formação da chapa presidencial para as eleições de 2026. Segundo a CNN Brasil, o dirigente tem indicado a aliados que pode abandonar a vida pública caso não permaneça no cargo atual. Além disso, Alckmin teria sido direto em conversas reservadas ao tratar do tema e afirmado que prefere "voltar para Pindamonhangaba" e "deixar a vida pública" se não continuar na vice-presidência.

Fontes próximas ao político relataram que ele estaria se sentindo "escanteado" nas articulações políticas relacionadas a 2026. Publicamente, o Partido dos Trabalhadores (PT) mantém o posicionamento de que Alckmin pode decidir qual cargo irá disputar. No entanto, segundo a reportagem, há movimentações dentro da base aliada para ampliar alianças partidárias visando o pleito presidencial. Nesse cenário, setores políticos discutem abrir espaço na chapa para partidos de centro.

Incômodo manifestado durante viagem a Goiânia

A insatisfação teria ficado evidente durante deslocamento para Goiânia, após reunião entre o presidente do PSB, João Campos, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. Durante o trajeto, Campos teria repassado informações sobre o encontro, ocasião em que Alckmin voltou a expressar incômodo com as pressões políticas.

A viagem ocorreu por causa do ato de filiação da vereadora Aava Santiago ao PSB. A parlamentar deixou o PSDB e passou a integrar o partido de Alckmin. Apesar das especulações sobre seu futuro político, Alckmin tem mantido postura discreta em declarações públicas.