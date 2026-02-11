Em conversa com presidente do PSB, Lula insiste em Haddad em SP e não garante Alckmin na chapa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na noite de terça-feira (10) com o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, e reafirmou que pretende insistir para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja candidato ao governo de São Paulo. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e durou quase uma hora, segundo relatos de interlocutores.

De acordo com o jornal O Globo, apesar de elogiar o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lula não se comprometeu a mantê-lo na vice na chapa presidencial em que pretende disputar o quarto mandato. A indefinição reforçou especulações sobre mudanças na composição eleitoral para 2026.

Lula discute com João Campos candidatura em SP

A conversa ocorreu em meio à disputa estratégica em torno do Palácio dos Bandeirantes. Haddad e Alckmin têm sido apontados como possíveis nomes para a corrida ao governo paulista, como forma de ampliar o desempenho eleitoral do presidente no maior colégio eleitoral do país.

O tema ganhou força porque São Paulo é visto como peça central na tentativa de reeleição de Lula e também porque o PT ainda não definiu qual será seu principal nome para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, que deve buscar novo mandato.

PSB reforça defesa de Alckmin como vice

Durante o encontro, João Campos reforçou que o PSB pretende manter Alckmin como vice-presidente e descartou o plano de lançá-lo como candidato ao governo estadual. Lula, por sua vez, elogiou o trabalho de Alckmin e destacou a relação direta entre ambos, sem intermediários. Ainda assim, Lula não confirmou que o vice permanecerá automaticamente na chapa presidencial. João Campos teria reiterado que essa definição é considerada a “prioridade número zero” do PSB.

Haddad e Alckmin são cotados para o Palácio dos Bandeirantes

Nos bastidores, a possibilidade de uma candidatura de Haddad ao governo paulista é tratada como uma forma de fortalecer a presença do campo governista no estado. A movimentação também está ligada ao esforço para reduzir a vantagem do grupo político de Tarcísio, considerado um nome forte da direita paulista. Interlocutores relataram que a reunião teve clima positivo e indicou encaminhamentos favoráveis à permanência de Alckmin, mas sem qualquer definição final.

MDB tenta se aproximar e entra no radar da vice

A indefinição sobre a vice se intensificou após Lula afirmar, na semana passada, que Alckmin teria “um trabalho a cumprir em São Paulo”, declaração que ampliou rumores de uma eventual troca na chapa presidencial.

Dentro do PSB, existe a avaliação de que Lula pode prolongar essa decisão pelos próximos meses. Ainda assim, dirigentes do partido apostam que Alckmin segue como o nome mais forte para permanecer na vice, mesmo diante de tentativas de aproximação de setores do MDB, que buscam espaço na articulação nacional.

Campos vê limites para apoio integral do MDB a Lula

Após o encontro com Lula, João Campos participou de um jantar do PSB em Goiânia e comentou com aliados que não enxerga chances de o MDB apoiar Lula de forma integral, mesmo que a vaga de vice fosse oferecida ao partido.

Segundo Campos, a legenda teria dificuldade para garantir apoio consistente ao presidente especialmente nas regiões Sul e Sudeste, consideradas estratégicas na disputa presidencial.

A ida do dirigente a Goiânia teve como objetivo acompanhar a filiação da vereadora Aava Santiago ao PSB, em mais um movimento do partido para ampliar sua base e fortalecer a estrutura política para as eleições de 2026.