Lula pode deixar definição de vice para a última hora, avaliam dirigentes do PT

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a postergar ao máximo a escolha de seu candidato a vice nas eleições de 2026, repetindo a estratégia adotada há duas décadas, apostam integrantes do PT, segundo a Folha de São Paulo.

De acordo com a publicação, petistas que acompanham de perto o estilo político de Lula acreditam que ele só oficializará o nome do vice às vésperas da convenção partidária, numa tentativa de ampliar negociações com legendas de centro como MDB, PSD, Republicanos e a federação União-PP. Ainda assim, a expectativa predominante no partido é de que o escolhido acabe sendo novamente o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

O movimento seguiria o mesmo roteiro de 2006. Naquele ano, Lula confirmou José Alencar como vice apenas no fim de junho, próximo à formalização da candidatura. À época, o presidente buscava atrair o PSB, que apresentava como possíveis nomes Eduardo Campos e Ciro Gomes.

As especulações ganharam força após declaração recente de Lula em entrevista ao UOL. Na ocasião, ele afirmou que Alckmin “tem um papel a cumprir em São Paulo na eleição”, frase que foi interpretada nos bastidores como indicativo de que o presidente pode avaliar alternativas fora do PSB.

Nos bastidores do PT, contudo, prevalece a leitura de que a demora na definição faz parte de uma estratégia política para manter abertas as negociações e fortalecer alianças, sem necessariamente alterar a composição atual da chapa.