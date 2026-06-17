Alckmin recebe relatório sobre parceria estratégica Brasil-Japão

247 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu nesta quarta-feira (17), no Palácio do Planalto, o relatório anual do Wise Group, grupo bilateral de alto nível voltado ao fortalecimento da Parceria Econômica Estratégica Brasil-Japão. O documento apresenta recomendações do setor privado para ampliar a cooperação entre os dois países em áreas como inteligência artificial, minerais críticos, segurança econômica, transição energética, bioeconomia, saúde e cadeias de suprimentos.

A entrega do relatório ocorre em meio ao avanço das tratativas para um Acordo de Parceria Econômica entre Mercosul e Japão. Segundo o Palácio do Planalto, na terça-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciaram o lançamento das negociações durante reunião bilateral realizada à margem da Cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França.

A abertura formal do processo negociador está prevista para a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, marcada para o fim de junho, em Assunção, no Paraguai. A expectativa é que o acordo contribua para estimular investimentos, fortalecer a integração produtiva e ampliar a competitividade das economias brasileira e japonesa em um cenário internacional marcado por mudanças tecnológicas, disputas geopolíticas e reconfiguração das cadeias globais de produção.

Na sexta-feira (12), Alckmin assinou resolução do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex) que aprovou o mandato negociador do Brasil para o acordo entre Mercosul e Japão. A medida estabelece, no âmbito do governo brasileiro, as bases para a condução das negociações.

Criado em 2006, o Wise Group reúne lideranças empresariais e representantes institucionais dos dois países. Pelo lado brasileiro, o grupo é presidido por Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente do Conselho Superior da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Pelo lado japonês, a coordenação é de Masami Iijima, conselheiro da Mitsui & Co.

O relatório entregue a Alckmin é resultado da XIV Reunião do Wise Group, realizada em abril, em Tóquio. No encontro, os integrantes discutiram propostas para aprofundar a cooperação econômica bilateral em um contexto de tensões internacionais, mudanças rápidas na tecnologia e reorganização das cadeias produtivas.

Entre as prioridades apontadas pelo grupo estão temas estratégicos para as duas economias, como segurança econômica, acesso a minerais críticos, inovação em inteligência artificial, transição energética, bioeconomia, saúde e fortalecimento de cadeias de suprimentos. O Wise Group também reiterou a importância da prorrogação da isenção recíproca de vistos de curta duração.

A agenda no Palácio do Planalto teve ainda caráter simbólico por ocorrer na véspera dos 118 anos da imigração japonesa ao Brasil, iniciada com a chegada do navio Kasato Maru, em 18 de junho de 1908. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, um vínculo histórico que sustenta uma relação marcada por cooperação econômica, investimentos e diálogo estratégico.