Alcolumbre articulou com Flávio Bolsonaro derrota do governo

247 - Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a derrota do governo foi resultado de uma ampla mobilização conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), com apoio de lideranças como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outros integrantes da oposição.

Articulação política e pressão no Senado

Relatos indicam que Alcolumbre atuou diretamente na busca por votos contrários à indicação, especialmente entre parlamentares do Centrão e senadores considerados independentes. De acordo com interlocutores, o presidente do Senado entrou em contato com diversos congressistas para reforçar a orientação de voto.

“Ele ligou para vários senadores para pedir votos contra”, afirmou um interlocutor próximo a Alcolumbre.

A estratégia incluiu também pressões políticas indiretas. Segundo fontes ouvidas, foi transmitido aos senadores o entendimento de que a rejeição da indicação poderia abrir caminho para futuras discussões sobre pedidos de impeachment de ministros do STF, atualmente sem andamento no Senado.

Atuação de Flávio Bolsonaro e aliados

A articulação contou ainda com a participação ativa do senador Flávio Bolsonaro, que realizou reuniões com diferentes grupos parlamentares nos dias que antecederam a votação. Durante encontros com senadores, ele defendeu que a aprovação de Messias ampliaria a politização do Supremo e classificou o indicado como alinhado ao governo.

Aliados da oposição também reforçaram esse posicionamento durante a sabatina. O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou: “O Senado vocaliza o sentimento da sociedade brasileira com essa interferência e a falta de sintonia entre o que quer a sociedade e a maneira como se comportam alguns ministros. É um recado ao próprio governo federal”.

Estratégia de sigilo e rapidez na votação

Outro elemento decisivo foi a estratégia de manter sigilo sobre a articulação. De acordo com os relatos, reuniões entre Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e aliados foram conduzidas de forma reservada, com orientação para evitar discursos no plenário e acelerar o processo de votação.

A intenção era impedir uma reação coordenada da base governista. Quando senadores aliados ao governo perceberam o risco de derrota, chegaram a cogitar o adiamento da sessão, mas optaram por manter a votação.

Divisão política e cenário eleitoral

A indicação de Jorge Messias também enfrentou resistência dentro do próprio ambiente institucional, incluindo divergências entre ministros do STF sobre o nome. Além disso, o contexto pré-eleitoral influenciou o cenário, com disputas políticas mais acirradas e maior sensibilidade em torno das decisões do Congresso.

O resultado foi interpretado por setores da oposição como um sinal de força do Senado diante do Executivo. Já integrantes do governo reconheceram o impacto negativo da derrota, que ocorre em um momento de disputa política intensa e desafios na articulação parlamentar.

Antes da votação, um ministro do governo resumiu a situação enfrentada por Messias: “Messias está sendo julgado por crimes que não cometeu”.

A rejeição representa um episódio raro na história política brasileira, reforçando a complexidade da relação entre Executivo e Legislativo e evidenciando a atual correlação de forças no Congresso Nacional.