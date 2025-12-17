Alessandro Vieira acusa Moraes e governo de "acordo" por aprovação da dosimetria

247 - O senador Alessandro Vieira acusou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de, em conjunto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, promover a aprovação do chamado projeto de lei (PL) da dosimetria.

A declaração foi feita durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que mais cedo nesta quarta-feira (17) aprovou o projeto, também aprovado em plenário.

"O grande acordo envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto ao mesmo tempo na tribuna da Suprema Corte verbaliza o contrário, que o Congresso vai muito mal. Este texto é fruto de um acordo do governo Lula, parte da oposição, o ministro Moraes dentre outros ministros que já verbalizaram aqui", detalhou Vieira.