Aliados fazem pressão por prisão domiciliar para Bolsonaro após cirurgias

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) intensificaram, nas últimas horas, a articulação política e digital para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a autorizar a conversão da prisão para o regime domiciliar. A mobilização ganhou força após novas cirurgias realizadas pelo ex-mandatário, que segue internado em Brasília desde a véspera do Natal.

Parlamentares bolsonaristas tentam sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes. O movimento inclui uma campanha nas redes sociais com a hashtag “Bolsonaro em Casa”, que passou a ser difundida por aliados do ex-presidente.

A iniciativa é liderada pelo deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL), que defendeu publicamente a concessão do benefício. Em uma das postagens, o parlamentar afirmou: “A dosimetria já foi aplicada. Dosimetria é redução de pena. O jogo jurídico e político já foi definido. O que não dá é aceitar que, depois da oitava cirurgia, Bolsonaro saia do hospital direto para a Polícia Federal”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, aderiu à campanha e passou a replicar a mesma hashtag em suas redes sociais, reforçando a pressão política em torno do tema. As publicações têm como foco central o estado de saúde de Bolsonaro e a defesa de que ele permaneça em casa durante o cumprimento de sua pena.

Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 24 de dezembro. No dia seguinte, foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Além disso, passou por dois procedimentos de bloqueio anestésico do nervo frênico, realizados com o objetivo de conter crises persistentes de soluço.

De acordo com as informações divulgadas, a previsão é de que o ex-presidente permaneça hospitalizado até a virada do ano, enquanto segue em processo de recuperação.