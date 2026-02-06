Aliados veem Motta dependente de Lula em 2026: “O jogo virou”

247 - A relação entre o Palácio do Planalto e a presidência da Câmara dos Deputados entrou em uma nova fase, segundo avaliação de parlamentares presentes no jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a líderes da Casa. O encontro ocorreu na quarta-feira (4), e aliados do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) interpretaram falas do petista como um recado político indireto sobre a disputa eleitoral de outubro.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Lula aproveitou a ocasião para mencionar as “turbulências” enfrentadas por Motta à frente da Câmara e, ao mesmo tempo, agradecer pelo avanço de projetos considerados prioritários para o governo.

No jantar, Lula destacou que, apesar das dificuldades políticas enfrentadas ao longo do período, sua gestão conseguiu aprovar matérias importantes com apoio do Congresso. Entre elas, citou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil.

Além disso, o presidente afirmou que Hugo Motta “pode contar com ele para o que precisar”, frase que foi recebida por deputados como um gesto carregado de simbolismo. Para líderes próximos ao presidente da Câmara, o tom adotado por Lula teve caráter estratégico: demonstrar que o governo conseguiu manter força política suficiente para aprovar sua agenda, mesmo em cenários de instabilidade.

“O jogo virou”, avaliam aliados do presidente da Câmara

Nos bastidores, aliados de Motta sustentam que a dinâmica de poder entre o Executivo e a Câmara mudou. Segundo essa leitura, se até 2025 o governo dependia mais do presidente da Casa para viabilizar votações de interesse do Planalto, agora a situação seria inversa.

A interpretação é que Hugo Motta passou a precisar mais do presidente Lula por razões eleitorais. O deputado pretende disputar mais um mandato na Paraíba e, caso seja reeleito, deve tentar novamente permanecer no comando da Câmara dos Deputados.

Disputa na Paraíba

Além de seus próprios planos em Brasília, Hugo Motta também articula um projeto político familiar: a candidatura de seu pai, Nabor Wanderley, atual prefeito de Patos, ao Senado Federal. A movimentação reforça a importância de uma relação sólida com o Planalto.

Motta e Nabor têm forte base eleitoral no sertão paraibano, mas aliados reconhecem que a disputa para o Senado tende a ser competitiva e deve incluir nomes próximos a Lula. Nesse cenário, interlocutores do presidente da Câmara admitem que o apoio do presidente pode ser decisivo para impulsionar a candidatura do prefeito.

De olho nesse cenário, aliados de Hugo Motta afirmam que o deputado tem demonstrado “boa vontade” em relação a projetos estratégicos para o governo ao longo de 2026. Entre as propostas citadas estão a regulamentação dos motoristas de aplicativo e o debate sobre o fim da escala de trabalho 6×1.

A avaliação no entorno do presidente da Câmara é que, com o calendário eleitoral se aproximando e com interesses diretos em jogo na Paraíba, Motta tende a manter uma postura de maior alinhamento com o Planalto, buscando preservar espaço político e ampliar suas chances tanto na disputa parlamentar quanto no fortalecimento do projeto do pai para o Senado.