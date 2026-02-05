Câmara aguarda sanção de Lula para reajuste de servidores, diz Motta

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (5) que espera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione ainda nesta semana o projeto que prevê reajuste salarial para servidores da Casa.

A declaração foi dada em entrevista à TV Globo, na qual Motta comentou os próximos passos após a aprovação do texto pelo Congresso Nacional e sinalizou que a sanção presidencial é aguardada com rapidez.

De acordo com o presidente da Câmara, a medida deve abrir caminho para outra decisão administrativa dentro do Legislativo. De acordo com ele, após a sanção do reajuste, será publicado um ato da Mesa Diretora para elevar a verba de gabinete destinada aos parlamentares.

O deputado afirmou que esse ato já está preparado para publicação e que deve representar um aumento aproximado de R$ 30 mil na verba disponível para os gabinetes.

O reajuste aos servidores foi aprovado pelo Congresso na última terça-feira (3), quando parlamentares votaram projetos que ampliam os salários de funcionários tanto da Câmara quanto do Senado. Com a aprovação concluída, os textos foram encaminhados para análise final do presidente Lula, a quem cabe sancionar ou vetar as propostas.