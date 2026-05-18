Anac eleva tarifas aeroportuárias do Galeão e de Confins em até 5,2%

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias dos aeroportos internacionais Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais.

Os novos valores poderão ser aplicados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias responsáveis pelos terminais. A atualização alcança tarifas de embarque e conexão de passageiros, além de cobranças ligadas ao pouso e à permanência de aeronaves.

No Galeão, o reajuste será de 5,2%. Com isso, a tarifa máxima de embarque doméstico passará de R$ 34,11 para R$ 35,91. Já a tarifa internacional subirá de R$ 60,41 para R$ 63,59.

Em Confins, a correção será de 4,7%. A tarifa doméstica passará de R$ 33,56 para R$ 35,15, enquanto a internacional avançará de R$ 67,34 para R$ 70,54.

Segundo a Anac, os percentuais refletem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre abril de 2025 e abril de 2026, somada aos efeitos de fatores previstos nos contratos de concessão dos aeroportos.

A agência também atualizou os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas nos dois terminais. Nesse caso, o aumento foi de 4,3915%, calculado exclusivamente com base na inflação acumulada no período.

De acordo com a Anac, os reajustes fazem parte dos mecanismos contratuais de atualização monetária e têm como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões aeroportuárias.

“A tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas pela concessionária aos passageiros”, afirmou a agência em nota.