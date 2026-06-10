André Janones assume liderança da Rede na Câmara dos Deputados

247 - O deputado federal André Janones (Rede-MG) será o novo líder da Rede Sustentabilidade na Câmara dos Deputados. Ele substituirá Heloísa Helena (Rede-RJ), que deixará o posto e retornará à suplência com a volta de Glauber Braga (PSOL-RJ) ao exercício do mandato após o término de sua suspensão de seis meses. As informações são do Metrópoles.

Janones ingressou na Rede Sustentabilidade em março deste ano, após permanecer por oito anos no Avante. Desde sua filiação, o parlamentar passou a atuar na estratégia de fortalecimento da legenda em Minas Gerais e chegou a ter o nome mencionado como possível candidato ao governo estadual.

Ao comentar a nova função, o deputado afirmou que pretende ampliar sua atuação política dentro da Câmara. "A partir de agora sou eu quem falo grosso por aqui. Se eu já tocava o terror antes, agora que passo a ter assento garantido na reunião de líderes eu termino de enterrar a extrema direita. Vou repetir o estrago que fiz na campanha do Bolsonaro, em 2022, porém agora com mais espaço, autoridade e voz. O pau vai comer", declarou.