Parlamentares da base do governo Lula vão aos EUA para defender soberania e democracia brasileira

247 - O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Pedro Uczai (PT-SC), iniciou nesta terça-feira (2) uma agenda de quatro dias em Washington ao lado de parlamentares da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo participará de reuniões com congressistas estadunidenses, diplomatas, organismos internacionais, centros de pesquisa e representantes da sociedade civil.

A missão ocorre em meio ao aumento das tensões nas relações entre Brasil e Estados Unidos e ao debate internacional sobre o processo eleitoral brasileiro de 2026. Também integram a comitiva a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), líder do partido na Câmara; Pedro Campos (PSB-PE), vice-líder do governo; e André Janones (Avante-MG), líder da federação Rede Sustentabilidade.

Contexto da viagem

A visita acontece poucos dias após a passagem por Washington do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na segunda-feira (1º), o governo dos Estados Unidos concluiu uma investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e propôs tarifas de 25% sobre produtos brasileiros com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Entre os pontos questionados pelos EUA estão políticas brasileiras relacionadas ao sistema de pagamentos instantâneos Pix e decisões do Judiciário envolvendo plataformas digitais. Nesta terça-feira (2), o governo Lula reagiu à iniciativa. Em nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Palácio do Planalto afirmou que a ofensiva estadunidense tem como alvo práticas adotadas pelo Brasil e alertou para a possibilidade de novas medidas unilaterais.

Defesa das instituições

Segundo os parlamentares, a missão tem como objetivo defender as instituições democráticas brasileiras e repudiar qualquer tentativa de ingerência externa sobre assuntos internos do país, seja na esfera política, econômica ou militar.

Ao longo da programação, a delegação participará de encontros com parlamentares dos Estados Unidos, representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), integrantes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, diplomatas de países parceiros, jornalistas e organizações voltadas ao acompanhamento da democracia e das relações internacionais.

Os deputados também pretendem apresentar a interlocutores internacionais uma visão sobre o funcionamento das instituições brasileiras e reafirmar a confiança no sistema eleitoral do país diante da aproximação das eleições de 2026. A missão conta com apoio de entidades como o Washington Brazil Office (WBO), a Plataforma CIPÓ, o WOLA e a Amazon Watch.

A diretora-executiva da Plataforma CIPÓ, Maiara Folly, afirmou que a iniciativa fortalece o diálogo entre as forças democráticas dos dois países. Segundo ela, "esta missão parlamentar contribui para fortalecer canais de diálogo Brasil-EUA baseados na defesa da soberania, no respeito mútuo e no fortalecimento do multilateralismo para enfrentar desafios-chave, como ameaças democráticas, desinformação no mundo digital e transição energética".

Já o diretor-executivo do Washington Brazil Office, Paulo Abrão, destacou a relevância da presença de diferentes setores do Parlamento brasileiro nos Estados Unidos. "Trata-se de um grupo de lideranças democráticas de alto nível, cuja participação contribuirá para qualificar o debate e aprofundar o conhecimento sobre a realidade brasileira no cenário internacional", disse.