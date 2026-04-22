ANEEL aprova reajustes tarifários para nove distribuidoras de energia

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta quarta-feira (22), reajustes nas tarifas de distribuidoras que atendem estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e regiões do interior de São Paulo. Os aumentos variam entre 5% e 15% e incluem medidas para mitigar impactos ao consumidor, como o uso de recursos do Uso do Bem Público (UBP) e a aplicação de diferimentos tarifários.

Entre as concessionárias beneficiadas pelo adiantamento de recursos do UBP estão a Neoenergia Coelba, na Bahia, que recebeu R$ 991 milhões e terá reajuste de 5,85%, e a Energisa Sergipe, com aporte de R$ 135,2 milhões e aumento de 6,86%. Também foram contempladas a Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, com R$ 181,2 milhões e reajuste de 5,4%, e a Energisa Mato Grosso, que recebeu R$ 416 milhões e terá alta de 6,86%.

Para distribuidoras que não tiveram acesso a esses recursos, a ANEEL autorizou o uso de diferimentos, mecanismo que permite postergar custos para reduzir o impacto imediato nas contas de luz. A CPFL Paulista, que atende o interior de São Paulo, teve reajuste aprovado em 12,13%, com diferimento de R$ 812 milhões. Já a CPFL Santa Cruz contou com diferimento de R$ 59 milhões, o que resultou em um efeito médio de 15,12% na revisão tarifária.

No Mato Grosso do Sul, a Energisa aplicou diferimento de R$ 21 milhões, com reajuste final de 12,11%. A Enel Ceará, por sua vez, teve aumento médio de 5,78%, influenciado por um diferimento positivo decorrente do processo tarifário anterior, realizado em 2025.

Além dos reajustes, a ANEEL aprovou a abertura de consulta pública para a revisão tarifária da Energisa Sul Sudeste, com estimativa de aumento médio de 7,23%, sem previsão de aplicação de diferimentos.