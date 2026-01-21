TV 247 logo
      Aneel suspende turbina da usina Porto Colômbia por atraso em obras

      Unidade de 80 MW da Axia Energia ultrapassou prazo regulatório de indisponibilidade durante processo de modernização

      Aneel suspende turbina da usina Porto Colômbia por atraso em obras (Foto: Divulgação)

      247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou a suspensão da operação de uma das turbinas da usina hidrelétrica Porto Colômbia, controlada pela Axia Energia, antiga Eletrobras. A decisão foi formalizada em despacho publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira (21) e atinge a unidade geradora 04, que possui capacidade instalada de 80 megawatts (MW).

      A turbina está indisponível desde março de 2024 em razão de um processo de modernização iniciado após a ocorrência de três eventos considerados graves no gerador, registrados entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. A avaliação técnica apontou que a empresa postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade, cuja nova estimativa de retorno passou a ser sábado (24) de maio deste ano.

      Em nota técnica, a Aneel explicou que a regulamentação do setor elétrico permite o expurgo de até 12 meses para casos de indisponibilidade decorrente de modernização de equipamentos. No entanto, no caso da usina Porto Colômbia, esse período foi superado, o que levou à suspensão da condição de operação comercial da turbina.

      A agência reguladora destacou que a decisão não tem caráter punitivo. Segundo a Aneel, assim que os reparos forem concluídos e a disponibilidade da unidade for restabelecida, a operação comercial poderá ser retomada mediante solicitação formal da empresa.

      A usina hidrelétrica Porto Colômbia possui potência instalada total de 320 MW e está localizada nos municípios de Planura, em Minas Gerais, e Guaíra, em São Paulo. O empreendimento entrou em operação em junho de 1973 e utiliza as águas do Rio Grande para geração de energia elétrica.

