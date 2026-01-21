Aneel suspende turbina da usina Porto Colômbia por atraso em obras

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou a suspensão da operação de uma das turbinas da usina hidrelétrica Porto Colômbia, controlada pela Axia Energia, antiga Eletrobras. A decisão foi formalizada em despacho publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira (21) e atinge a unidade geradora 04, que possui capacidade instalada de 80 megawatts (MW).

A turbina está indisponível desde março de 2024 em razão de um processo de modernização iniciado após a ocorrência de três eventos considerados graves no gerador, registrados entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. A avaliação técnica apontou que a empresa postergou por três vezes a previsão de retomada da unidade, cuja nova estimativa de retorno passou a ser sábado (24) de maio deste ano.

Em nota técnica, a Aneel explicou que a regulamentação do setor elétrico permite o expurgo de até 12 meses para casos de indisponibilidade decorrente de modernização de equipamentos. No entanto, no caso da usina Porto Colômbia, esse período foi superado, o que levou à suspensão da condição de operação comercial da turbina.

A agência reguladora destacou que a decisão não tem caráter punitivo. Segundo a Aneel, assim que os reparos forem concluídos e a disponibilidade da unidade for restabelecida, a operação comercial poderá ser retomada mediante solicitação formal da empresa.

A usina hidrelétrica Porto Colômbia possui potência instalada total de 320 MW e está localizada nos municípios de Planura, em Minas Gerais, e Guaíra, em São Paulo. O empreendimento entrou em operação em junho de 1973 e utiliza as águas do Rio Grande para geração de energia elétrica.